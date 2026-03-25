國防院民調：62％挺軍購特別預算

（取自國防院官網）

​近6成民眾認同「投資國防就是投資和平」

國防安全研究院（國防院）廿三日發布最新「國防安全民意調查」，結果顯示全體受訪者中有五十九％認同「投資國防就是投資和平」，且有高達六十二％支持政府編列的「軍購特別預算」。學者分析，「以實力求和平」的國防自主精神已成為民意核心認知，儘管政黨立場與世代間仍有觀點差異，但大眾普遍認同堅實的防衛能力是嚇阻衝突的關鍵。

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學者︰「以實力求和平」成民意核心認知

​國防院近期委託政治大學選舉研究中心進行民調，在「投資國防就是投資和平」的理念上，有近六成民眾表示認同，其中男性認同度達六十四％，高於女性約十個百分點；年齡層則以四十至四十九歲的六十五％認同度最高。

針對行政院提出的​「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預計自二〇二六年起八年內投入一．二五兆元。民調顯示支持度達六十二％，不支持者僅佔廿二％。國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員方琮嬿指出，數據反映出在複雜的印太局勢下，大眾普遍認同，唯有具備堅實的防衛能力，方能有效嚇阻衝突。

民調顯示，民進黨支持者對軍購特別預算的支持度高達九十二％，而國民黨支持者僅卅三％支持、五十二％不支持；民眾黨支持者則為四十七％支持、四十一％不支持；另外，十八至廿九歲五十九％支持軍購特別預算，三十歲以上的支持度則至少達六十％。從交叉分析來看，年輕族群表達支持的比例為所有年齡群中最低。

對此，方琮嬿指出，儘管台灣社會內部對於國防預算的規模與優先順序，仍因政黨立場及世代差異存在不同觀點，但「以實力求和平」的國防自主精神，已成為當前民意的核心認知。

年輕族群挺軍購比例最低 政府應加強對話

她建議，未來政府推動軍購計畫時，若能持續加強與社會，特別是年輕族群的對話，將能進一步凝聚全民防衛意志，落實維護台海穩定的長期承諾。

​另，台灣勵志協會（TIA）昨發布的三月台灣情勢民調亦印證此趨勢。調查顯示，對於行政院提出的一．二五兆元國防特別預算案，支持度達六十二．七％、三十五．七％民眾不支持，其中國民黨支持者反對比率高達七成，民眾黨支持者反對比例則為五十四．三％。

（取自國防院官網）

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