（新北）民進黨新莊議員提名初選 新人陳岱吟 、吳奕萱出線

民進黨新北市議員第3選區（新莊）初選民調結果出爐，5搶4競爭激烈，前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟（左一）出線。（記者羅國嘉攝）

民進黨新北市議員第三選區（新莊）初選民調結果昨日出爐，五搶四競爭激烈，最終由前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟及立委吳思瑤子弟兵吳奕萱兩位新人，以及現任市議員林秉宥、翁震州出線，獲得提名資格。

分為游錫堃、吳思瑤子弟兵

新莊區現任綠營議員包括鍾宏仁、林秉宥、翁震州三席，因鍾宏仁不競選連任，新人參戰踴躍。其中陳岱吟和吳奕萱均為政治幕僚出身，歷練豐富，分別隸屬正國會與新潮流派系。

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第三選區提名四席（含女性保障一席），共有五人角逐，民調結果陳岱吟以〇．二六四一拿下第一，吳奕萱以〇．二一二〇居次，其後依序為林秉宥〇．一八五六、翁震州〇．一八四七；前市民代表翁昭仁以〇．一五三六排名第五，未能擠進提名名單。

陳岱吟表示，初選只是一個過程，未來會承接鍾宏仁的優質服務，努力爭取選民認同；吳奕萱說，希望為民進黨在新北開拓新的一席，她會保持信念繼續拚搏，爭取更多支持。

此外，第十一選區（金山、萬里、汐止）預計提名二席，昨進行初選民調，現任議員張錦豪爭取連任，資深議員周雅玲交棒由立委王義川辦公室前主任蔡美華參選；新人朱誼臻在登記時由土樹三鶯選區轉戰汐金萬選區，為選情增添變數。

民進黨新北市議員第3選區（新莊）初選民調結果出爐，5搶4競爭激烈，吳思瑤子弟兵吳奕萱（中）出線。（記者羅國嘉攝）

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