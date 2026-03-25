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    首頁 > 政治

    受中共指示幫柯文哲與黃珊珊站台 中配徐春鶯 涉犯反滲透法遭起訴

    2026/03/25 05:30 記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導
    中配徐春鶯涉與境外敵對勢力聯繫、回報政情並動員中配參與選舉，檢方依反滲透法等罪嫌起訴。（資料照）

    中配徐春鶯涉與境外敵對勢力聯繫、回報政情並動員中配參與選舉，檢方依反滲透法等罪嫌起訴。（資料照）

    中配徐春鶯曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、且曾列不分區立委安全名單，卻涉嫌與中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明長期與中共官員往來，回報國內政情，並於二〇二二年台北市長及二〇二四年總統選舉期間，替時任民眾黨立委黃珊珊、前民眾黨主席柯文哲站台造勢。新北地檢署偵結，依反滲透法等罪嫌起訴徐、鍾等人；自去年十一月起在押的徐女，今上午將移審新北地方法院。

    長期與中共官員往來 回報台灣政情

    起訴書指出，徐女與鍾男明知中國共產黨與我國處於武力對峙狀態，仍透與相關統戰組織建立聯繫管道，並頻繁與中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤、上海和平統一促進會副主任孫憲等中共官員互動往來，長期回報國內政治人物動態及中配群體活動情形，並配合指示，於二〇二二年台北市長選舉及二〇二四年總統選舉期間，為特定候選人從事宣傳、站台及造勢活動。

    涉地下匯兌 掩護中國統戰人士來台

    檢調另查出，徐女自二〇二〇年至二〇二五年間，未經主管機關許可，私下經營地下匯兌業務，替他人辦理新台幣、人民幣及美元匯兌，累計達二八七五萬餘元，獲利約廿四萬元，此部分已涉犯銀行法。

    此外，徐女與其女卜啓正及友人羅穎，涉以虛構任職關係向金融機構詐貸二六九七萬元，並協助中國統戰人士以不實資料申請來台商務簽證，涉犯行使不實文書及詐欺罪。

    檢方認為，徐、鍾二人取得我國國民身分多年，卻持續與境外敵對勢力聯繫、回報政情並動員中配參與選舉，手段明顯且影響重大，建請法院從重量刑。

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