徐欣瑩再喊排黑 陳見賢反轟誹謗

國民黨新竹縣長提名初選今起三天電話民調，立委徐欣瑩（左圖，徐欣瑩團隊提供）昨由立委王育敏等人陪同大車掃。副縣長陳見賢（右圖，陳見賢團隊提供）則找來南投縣長許淑華力挺，懇託鄉親支持。

徐：不希望外溢效應「一屍五命」 陳：將採司法途徑追究

國民黨新竹縣長初選民調即將在今天進行，黨內互打仍未停止。爭取提名的立委徐欣瑩前天指對手、新竹縣副縣長陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽，要求立即暫停初選，但國民黨組發會指陳未違反黨章，符合初選資格。徐昨再指出，國民黨的排黑審查要有更高的道德標準，不應產生破口，更不希望發生二〇二六「一屍五命」的外溢效應，希望堅定守護新竹縣的藍天及陽光政治。

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初選民調今展開

陳見賢辦公室昨天表示，針對徐欣瑩近期一連串誹謗行徑，將會透過司法途徑追究到底。

徐欣瑩表示，過去陳見賢面對一清爭議曾說「吃個麵就被抓」，但這幾天赫然發現國家檔案局文件記載陳見賢過往有暴力傷害、設賭詐賭、攜械傷人，因此受到一清管訓三年，證明陳根本是欺騙選民，更顯示他不應該有初選資格。她因此向黨中央表示立即停止初選，要求考紀會進行排黑審查，若審查結果屬實，就應立即撤銷其參選資格。

徐欣瑩說，黨中央用「檢肅流氓條例」來回應，認證陳見賢就是流氓。她表示，根據國民黨今年提名作業要點，明示黨員有違反組織犯罪防制條例等情事，其案情雖未經法院判決有罪，惟經中央考紀會認定對社會公義有害，對國民黨聲譽有損，予以停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍處分者，亦同，因此陳見賢不應該有參選資格。

徐欣瑩強調，暴力傷害、設賭詐賭、攜械傷人、一清管訓三年，難道沒有對社會公益有害，難道不對國民黨聲譽有損？她強調，選舉不應產生破口，讓民進黨有機可趁，更不希望發生二〇二六「一屍五命」的外溢效應，希望堅定守護新竹縣的藍天及陽光政治。徐欣瑩辦公室補充，「一屍五命」是指如果新竹縣失守，將會影響到其他縣市。

對於徐欣瑩的指控，陳見賢僅簡短表示，「我沒有看法，這是她（徐欣瑩）自己的想法。你要去問她。」

陳見賢辦公室重申，陳見賢並無任何前科與犯罪紀錄，且領有良民證，黨中央已表示陳見賢並無違反黨章相關規定，符合初選參加資格。

陳辦強調，徐欣瑩為遂行個人政治利益，長期散布不實資訊，對黨內同志惡意抹黑，嚴重撕裂黨內團結。徐登記時雖簽署初選公約，事後卻拒絕對外承諾遵守約定，視黨紀為無物、視政黨為工具，根本已失去參選資格。「針對其近期一連串誹謗行徑，我方必將透過司法途徑追究到底」。陳辦同時也呼籲「徐欣瑩若無意遵守制度、造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害本黨且撕裂團結的政治操作」。

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