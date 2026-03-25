馬神隱5個月 藍委：蕭旭岑事件已血流成河

前總統馬英九去年十一月一日出席國民黨全代會，是近半年來最後一個公開行程，馬英九長期「神隱」也引發藍營內部關注。（資料照）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈「被迫離職」一事越演越烈，蕭更被基金會控訴違反財政紀律，將送請司法調查。熟知馬英九的國民黨資深立委昨表示，依照馬敦厚的個性，就算下屬真的做錯事，也不會公開開撕；即便傳言說馬英九有授權，也不能排除可能有「特定人士」的壓力，除非有違法鐵證，但還沒走到這步，已經鬧得「血流成河」。

依馬的個性 應不會公開開撕

不排除有「特定人士」的壓力

馬英九去年十一月一日出席國民黨全代會，是馬英九近半年來最後一個公開行程，馬長期「神隱」也引發藍營內部關注。去年十一月七日，馬英九原訂出席「馬習會十周年研討會」，基金會當時表示，馬因「身體微恙」不克出席，原定發表之致詞稿，改以臉書發文。而以往過年都會現身發紅包和特定活動的馬英九，今年「馬年」也未曾出現，僅一月在臉書露出與春聯的合照。

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不少國民黨立委直言，「很久沒見到馬英九」；也有立委表示，馬身邊的人突然都被拔掉，馬本人許久又未露面，狀況恐怕不是這麼單純。黨內立委指出，因去年馬英九出席全代會時突然激動落淚，後來又「身體微恙」，大家都很關心馬總統的狀況。

黨內立委說，蕭旭岑、王光慈跟在馬英九身邊這麼多年，沒有功勞也有苦勞，他們是馬最困頓時跟在身邊的人，除非有明確鐵證才需要公開決裂，但依照馬的個性，不可能對下屬如此絕情，而是會讓他們默默離開，就像前執行長高華柱的態度一樣，這樣的處理感覺有被逼迫的意味。

民進黨團幹事長莊瑞雄昨受訪時說，馬辦聲明「踩了財政紀律的紅線」通常涉及掏空、背信、侵佔等，國民黨現任黨主席鄭麗文都讓外界覺得，國民黨中央黨部上頭的雲看起來紅紅的，若馬辦都涉及收紅錢，不就嚇死人了？

律師黃帝穎指出，依據「刑事訴訟法」規定，犯罪嫌疑才由檢察官啟動偵查，基金會前員工涉違反財政紀律及冒用名義的三大常見罪名包挪用基金會公款的「刑法」公益侵占罪；冒名做一些不妥事務的「刑法」背信罪；以及冒名簽訂契約的「刑法」偽造文書罪。

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