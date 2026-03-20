陸委會認定不具立委資格 梁文傑：是對岸剝奪李貞秀資格

陸委會發言人梁文傑昨表示，是對岸剝奪李貞秀的立委資格，李貞秀有任何不滿，可以去跟對岸抱怨。（記者陳鈺馥攝）

李若有任何不滿 可以去跟對岸抱怨

民眾黨中配立委李貞秀未放中國籍，立委身分遭質疑，陸委會主委邱垂正認為，李不具備立委身分，對官員沒有質詢權利，李貞秀反批邱讓陸委會變成執政黨打壓中配的幫凶；陸委會發言人梁文傑昨回應，是對岸剝奪李貞秀的立委資格，李貞秀有任何不滿，可以去跟對岸抱怨。

對於中國國台辦為李貞秀護航，揚言採取必要措施為中配「遮風擋雨」，梁文傑批評說，如果國台辦要幫李遮風避雨，就表示還把她當作中華人民共和國國民，才會需要這樣做。「今天你幫她遮風避雨，明天可能就叫她做東做西。」

請繼續往下閱讀...

邱垂正昨表示，李貞秀女士的事付出那麼大社會成本，擁有中國戶籍就是中國籍人士，台灣人不能有中國戶籍，如果有中國戶籍，台灣身分就會被取消，與台灣戶籍綁定的所有權益都會消失，但繳稅和服兵役的義務並不會消失。

邱垂正：依兩岸條例 李無參選資格

「依照兩岸條例，李貞秀不具立委參選資格！」邱垂正強調，中配當然可以有參政權利，我們依法維護其參政權，但必須入籍台灣、住滿十年才能登記為候選人，同時也要放棄註銷中國戶籍滿十年，才能夠應考試服公職，李貞秀並不符合這個資格。

邱垂正談及，「李貞秀自曝是二〇二五年三月才放棄中國戶籍，我們都很驚訝！」李女是一九九九年取得定居，當年是不需要上繳除籍證明，也沒有機關在收。二〇〇四年新法實施才建立兩岸單一戶籍制，中配依法須在六個月內繳回除籍證明，李貞秀一直沒有補繳，她是去年三月才繳回證明，不符合註銷中國戶籍滿十年的規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法