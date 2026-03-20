黃世杰選桃市長？ 父︰在地客家人是利基

民進黨徵將呼聲高漲，法務部次長黃世杰不排除回鄉參選。（取材黃世杰臉書）

預估民進黨最快下週決定 黃金德︰若真擔綱重任 還需各界鼎力支持

法務部政務次長黃世杰傳將獲民進黨提名競選下屆桃園市長，他展現「責無旁貸回鄉貢獻」的態度，曾被點名戰將人選的立委王義川、總統府副秘書長何志偉均表達相挺與祝福，黃的父親、桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德前天接受本報訪問時說，提名案要經民進黨選舉對策委員會通過、黨中央公告，如果黃世杰真的擔綱重任，還需要選民及各界鼎力支持；對此，外界預估民進黨最快下週會有決定。

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桃園曾南北輪政 南區很久沒出首長

黃金德表示，黃世杰是在地人、客家子弟，桃園市以往有南北輪政傳統，但南區已經很久沒有出過首長，這些是黃世杰參選勝選的利基，雖然他在北區活動比較少，一旦提名確定後，搭配黨部文宣與造勢，相信就可以將聲勢拉抬。

黃世杰做事認真 只是不擅政治表演

黃金德說，黃世杰具法學專業，「做事情非常認真，只是不擅長政治表演」，擔任立委期間被時任立法院民進黨團總召柯建銘委以重任，連續三個會期當司法及法制委員會召委，通過了二百多個法案；桃園縣升格直轄市後，黃世杰被時任市長鄭文燦延攬擔任參議，一年半就將縣府時代自治條例、行政規章，協助修訂為直轄市法規，因此比現任市長張善政更早且更深入了解市政的整體狀況。

黃金德表示，黃世杰出任法務部次長後，抱持著二〇二八年要全力幫賴清德總統輔選的初衷，每個星期例假日都會回鄉服務、與鄉親互動，有這樣的基礎及團隊，要參選市長可以很快就戰鬥位置。

黃父曾任水利會總幹事10年 扎根深

另，黃金德曾任桃園農田水利會（已改制農田水利署桃園管理處）總幹事長達十年，水利系統扎根很深，任內更耗資八十億元完成水利溝的基礎建設，讓灌溉用水、田土不再流失，灌區農民津津樂道，接任新職兩年來，除復興、龍潭、平鎮非屬灌區，其他十個行政區共十二個水利工作站、三〇九個水利小組都跑遍，加上在全市堪稱最團結的黃姓宗親會凝聚力，都是未來黃世杰參選市長的本錢。

法務部次長黃世杰的父親黃金德認為黃世杰是桃園南區客家人，是他參選市長最大利基。（記者謝武雄攝）

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