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    首頁 > 政治

    李四川提「校校有公托」 蘇巧慧：新北早在做

    2026/03/20 05:30 記者黃子暘、黃政嘉、翁聿煌／新北報導

    國民黨新北市長參選人李四川昨在臉書發文指出，台北市長蔣萬安提出「校校有公托」目標，他將「並肩前行」，運用學校閒置教室，讓各校增設公托或公幼；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，新北市二〇一一年就開始盤點閒置教室、增設公托，公托能量早已把台北市甩在後頭；民眾黨新北市長參選人黃國昌肯定李四川政見，並主張公托占比提升至七成、免學費。

    李四川說，目前學校閒置教室沒有充分運用，主因之一為法規限制公托只能設在三樓以下，若顧慮接送公托的幼兒會影響學校的教學或活動作息，只要設置獨立出入口動線，或在專屬樓層增建一部外掛式電梯即可。

    蘇巧慧表示，台北市「校校有公托」就是向新北取經的政策，新北市在二〇一一年就開始盤點閒置教室、增設公托，公托能量早已把台北市甩在後頭；她也重申六項老幼福利政見，在立法院爭取育兒津貼加倍、托育補助每月一萬三千元起，現在每位新生兒可領共十萬元補助，且公托最大的問題在人力，她會爭取提升托育人員待遇。

    黃國昌肯定 主張增至7成

    黃國昌說，他主張公共托育占比提升至七成、公托邁向免學費，讓家長不再為「抽不中、付不起」而焦慮，並推動「銀壯教保員」制度，讓壯世代有機會回饋社會、增加收入，補足第一線托育人力缺口。

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