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    首頁 > 社會

    國1大林段拖板車起火！火勢猛烈一度全線封閉 車流回堵

    2026/03/20 07:24 即時新聞／綜合報導
    國道1號南向大林路段附近今晨發生重大事故，一輛拖板車在南向248.5公里附近起火，火勢猛烈一度全線封閉，今晨6點多火勢雖先撲滅，但目前附近路段仍在嚴重回堵中，提醒用路人提前改道。（圖擷自國道1968即時路況）

    國道1號南向大林路段附近今晨發生重大事故，一輛拖板車在南向248.5公里附近起火，火勢猛烈一度全線封閉，今晨6點多火勢雖先撲滅，但目前附近路段仍在嚴重回堵中，提醒用路人提前改道。（圖擷自國道1968即時路況）

    國道1號南向大林路段附近今晨發生重大事故，一輛拖板車在南向248.5公里附近起火，火勢猛烈一度全線封閉，今晨6點多火勢雖先撲滅，但目前附近路段仍在嚴重回堵中，提醒用路人提前改道。

    據警廣路況資訊，今晨5點多在國道1號南向248.5公里附近發生拖板車火燒車事故，由於火勢過大一度全線封閉。

    今晨6點多火勢雖已獲得控制，內線車道開放通行，但目前根據國道1968即時路況顯示，國1雲林系統-大林南向路段見紅，車速不到30公里，附近路段車流仍嚴重回堵中，提醒用路人提前改道。

    今晨7點多也仍有民眾反映，在252.2公里近大林交流道附近，橋下飄上來的濃煙影響行車視線，也提醒用路人特別留意。

    國道1號南向大林路段附近今晨發生重大事故，一輛拖板車在南向248.5公里附近起火，火勢猛烈一度全線封閉，今晨6點多火勢雖先撲滅，但目前附近路段仍在嚴重回堵中，提醒用路人提前改道。（圖擷自國道1968即時路況）

    國道1號南向大林路段附近今晨發生重大事故，一輛拖板車在南向248.5公里附近起火，火勢猛烈一度全線封閉，今晨6點多火勢雖先撲滅，但目前附近路段仍在嚴重回堵中，提醒用路人提前改道。（圖擷自國道1968即時路況）

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