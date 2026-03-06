出席韓國瑜、盧秀燕邀宴人士：國民黨版軍購與美方有默契

立法院國民黨團昨天確認黨版軍購特別條例草案，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在點水樓宴請藍委，兩人表達會承擔幫國民黨平衡資訊的責任，要大家不要擔心選舉。（資料照）

立法院國民黨團昨天確認黨版軍購特別條例草案，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在點水樓宴請藍委，兩人表達會承擔幫國民黨平衡資訊的責任，要大家不要擔心選舉。與會人士透露，這次國民黨版本與美方有「默契」，可讓國民黨在美國向美方說明。

據了解，韓國瑜原本就要宴請盧秀燕，但二月廿六日因母親生日未出席，因次昨天做東，出席者包括立委吳宗憲、牛煦庭、林沛祥、羅智強、王鴻薇、王育敏、徐巧芯、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、陳菁徽、許宇甄。

與會人士表示，韓國瑜、盧秀燕要大家不要擔心會影響到選舉，他們會扛起和分擔幫大家平衡資訊的責任，因為長期以來美方對國民黨的形象有誤解，和民進黨長期的宣傳有關，包括黨主席鄭麗文未來要訪美，所以對美、對中都是有平衡的。

與會人士表示，現在已經有了共識的軍購版本，只要美方有發價書就會再提條例通過。該人士並透露，過程中黨團也與美方溝通，有得到美方的「默契」，可讓國民黨在美國向美方說明。

與會人士說，既然版本已經確定，就在版本的基礎上去做說明和突破，因為國民黨不是只有三五〇〇億而已，而是比三五〇〇億更多一些，而且只要發價書來就會持續通過軍購案。

盧秀燕會中也希望未來能夠放更多議題在關稅和民生議題上，包括天然氣的供應，還有機械設備採購上應多採買台灣的機器，讓高階供應鏈和低階供應鏈可以融合，還有物價的波動，要讓國民黨對台灣社會的需求是有回應的，而不是只在吵軍購要過不過；韓對盧的說法也深表認同。

盧秀燕並表示，中華民國和美國是從蔣總統開始就有很好的盟友關係，不要讓訊息造成盟友誤判。

與會人士認為，盧秀燕訪美，當然是幫黨內中道、中庸的路線進行強調和維持，這個路線不等於鄭麗文的路線，而是幫助鄭麗文去強調國民黨整體的形象，因為未來鄭麗文也要訪美，只是先訪中被認為是親中。

