川普2.0首次開鍘！撤換國土安全部長諾姆 提名參議員穆林接任

美國總統川普宣布，將撤換備受爭議的國土安全部長諾姆（圖），並提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林接任。（美聯社）

美國總統川普表示，他將撤換備受爭議的國土安全部長諾姆（Kristi Noem），並將提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林（Markwayne Mullin）接任。

諾姆2天前才在國會山莊面臨共和、民主兩黨議員的嚴厲拷問，川普隨即於5日透過社群平台，宣布這項人事異動。這項人事異動將於3月31日生效。

川普表示，他將指派諾姆擔任「美洲之盾特使」（Special Envoy for The Shield of the Americas），這是一項聚焦於西半球的全新安全倡議。

諾姆是川普第二任期內首位離職的內閣部長。她負責監督的移民執法策略，引發抗議與訴訟，其離職也為她動盪的任期畫下句點。

在監督川普的打擊移民政策期間，諾姆面臨一波波的批評，尤其是在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）2名抗議者遭移民執法官員開槍擊斃之後。這位前南達科他州州長，也因其部門花費國會撥款數十億美元的方式而飽受抨擊。

外界對諾姆執行川普強硬移民議程的不滿，尤其是明尼阿波利斯2名美國公民遭槍殺後她的領導作風，加上她處理災難應變的方式，為她的下台鋪路。本週在國會聽證會上，她因上述等問題面臨民主黨人及部分共和黨人的猛烈批評。

彭博報導，知情人士透露，諾姆向議員表示，川普已批准一項耗資約2億美元（約63億台幣）的廣告宣傳活動，由她親自上陣，呼籲移民自行離境，讓川普感到相當不悅。

知情人士指出，川普對諾姆的前述言論感到憤怒，事後便考慮將她解職。該名人士還說，川普私下曾表示，自己並未批准該支廣告。

