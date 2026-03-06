東北季風再增強！北東越晚越濕涼 南部溫暖微熱

氣象署指出，今天白天起東北季風增強，迎風面北部、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨的天氣，中南部山區及中部平地亦有零星降雨機會，其中基隆北海岸及東北部地區降雨較持續、明顯，有較大雨勢發生的機率。（資料照）

近日各地易有雨，中央氣象署指出，昨日宜蘭至花蓮降雨明顯，局部地區達豪雨標準，整體強降雨延續至今天（6日）凌晨，隨後降雨逐漸趨緩。今天白天起東北季風增強，迎風面北部、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨的天氣，中南部山區及中部平地亦有零星降雨機會，其中基隆北海岸及東北部地區降雨較持續、明顯，有較大雨勢發生的機率，外出請記得攜帶雨具備用，而南部平地則為多雲到晴、可見陽光。

今日氣溫方面，各地清晨低溫為17至19度，而白天高溫在北台灣下降到18至20度，其他地區則為24至26度，尤其南部可來到28度左右，感受溫暖微熱，晚上隨著東北季風增強，各地溫度會再下降一些，普遍來到16至18度，尤其北台灣為15、16度，感受偏涼，請留意溫度的變化，多加件外套注意保暖。

氣象署提到，今日清晨台南以北地區有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請留意最新航班資訊，行車用路請注意安全。風浪方面，東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風再增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島地區，影響程度需視上游污染物累積及降雨情況有所改變，且中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六、週日清晨東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，週日白天起東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，週六大台北地區亦有零星短暫雨。

下週一東北季風再增強，下週二東北季風影響，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週三東北季風減弱，北台灣氣溫回升，早晚天氣仍較涼，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週四東北季風又增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有零星短暫雨。

下週五、六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；下週五至下週日基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 20 16 ~ 23 19 ~ 30 16 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

