為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美軍：伊朗飛彈攻勢大減90％ 擊中無人機航艦「燃燒中」

    2026/03/06 08:39 即時新聞／綜合報導
    美國中央司令部司令庫珀說明自上週六清晨展開的「史詩之怒行動」最新進展。（法新社）

    美國中央司令部司令庫珀說明自上週六清晨展開的「史詩之怒行動」最新進展。（法新社）

    美國中央司令部（CENTCOM）司令庫珀（Brad Cooper）海軍上將週四表示，伊朗彈道飛彈攻擊較行動初期「下降90%」、無人機攻擊「下降83%」。他並稱伊朗海軍已遭重創，美軍已擊沉或摧毀逾30艘伊朗船艦，另打擊一艘伊朗「無人機航艦」級船隻，該船「目前仍在燃燒」。

    綜合外媒報導，庫珀並與美國國防部長赫格塞斯一同在佛州坦帕麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base）的美國中央司令部（CENTCOM）總部出席簡報會，說明自上週六清晨展開的「史詩之怒行動」（Operation Epic Fury）最新進展。

    庫珀在簡報中指出，美軍「過去幾天持續摧毀伊朗防空系統」，並持續搜索更多防空目標加以摧毀；他也表示，美軍在近72小時內對伊朗境內「縱深」區域打擊近200個目標，範圍包括德黑蘭周邊。

    庫珀稱美軍B-2轟炸機投放多枚「2000磅級」穿透彈藥，鎖定「深埋式」彈道飛彈發射設施；同時，美軍也打擊伊朗「相當於太空司令部（Space Command）的機構設施」，意在削弱伊朗對美方與盟友構成威脅的能力。

    在海上戰況方面，庫珀表示伊朗海軍已遭「重創」，美軍目前擊沉或摧毀的伊朗船艦數「已超過30艘」，並稱近期攻擊了一艘「規模約等同二戰航艦大小」的伊朗無人機航艦，且「此刻仍在起火燃燒」。

    庫珀說，川普已交付CENTCOM任務，目標是「徹底削弱」伊朗的彈道飛彈工業基礎；美軍不僅要打擊既有飛彈與發射能力，也正同步拆解伊朗飛彈生產鏈。他強調，美軍「不只是攻擊他們目前擁有的東西，而是要摧毀其重建能力」。

    同場出席的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則表示，美軍接下來在伊朗上空與周邊的兵力與能力部署「還會再提升」，包括更多戰機中隊、更強的防空與更頻繁的轟炸機出動；他並稱不會對涉及核相關物質的作戰規劃進行細節說明。

    美國國防部長赫格塞斯則表示，美軍接下來在伊朗上空與周邊的兵力與能力部署「還會再提升」。（歐新社）

    美國國防部長赫格塞斯則表示，美軍接下來在伊朗上空與周邊的兵力與能力部署「還會再提升」。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播