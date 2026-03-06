美軍：伊朗飛彈攻勢大減90％ 擊中無人機航艦「燃燒中」

美國中央司令部司令庫珀說明自上週六清晨展開的「史詩之怒行動」最新進展。（法新社）

美國中央司令部（CENTCOM）司令庫珀（Brad Cooper）海軍上將週四表示，伊朗彈道飛彈攻擊較行動初期「下降90%」、無人機攻擊「下降83%」。他並稱伊朗海軍已遭重創，美軍已擊沉或摧毀逾30艘伊朗船艦，另打擊一艘伊朗「無人機航艦」級船隻，該船「目前仍在燃燒」。

綜合外媒報導，庫珀並與美國國防部長赫格塞斯一同在佛州坦帕麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base）的美國中央司令部（CENTCOM）總部出席簡報會，說明自上週六清晨展開的「史詩之怒行動」（Operation Epic Fury）最新進展。

請繼續往下閱讀...

庫珀在簡報中指出，美軍「過去幾天持續摧毀伊朗防空系統」，並持續搜索更多防空目標加以摧毀；他也表示，美軍在近72小時內對伊朗境內「縱深」區域打擊近200個目標，範圍包括德黑蘭周邊。

庫珀稱美軍B-2轟炸機投放多枚「2000磅級」穿透彈藥，鎖定「深埋式」彈道飛彈發射設施；同時，美軍也打擊伊朗「相當於太空司令部（Space Command）的機構設施」，意在削弱伊朗對美方與盟友構成威脅的能力。

在海上戰況方面，庫珀表示伊朗海軍已遭「重創」，美軍目前擊沉或摧毀的伊朗船艦數「已超過30艘」，並稱近期攻擊了一艘「規模約等同二戰航艦大小」的伊朗無人機航艦，且「此刻仍在起火燃燒」。

庫珀說，川普已交付CENTCOM任務，目標是「徹底削弱」伊朗的彈道飛彈工業基礎；美軍不僅要打擊既有飛彈與發射能力，也正同步拆解伊朗飛彈生產鏈。他強調，美軍「不只是攻擊他們目前擁有的東西，而是要摧毀其重建能力」。

同場出席的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則表示，美軍接下來在伊朗上空與周邊的兵力與能力部署「還會再提升」，包括更多戰機中隊、更強的防空與更頻繁的轟炸機出動；他並稱不會對涉及核相關物質的作戰規劃進行細節說明。

美國國防部長赫格塞斯則表示，美軍接下來在伊朗上空與周邊的兵力與能力部署「還會再提升」。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法