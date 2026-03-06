擋政院1.25兆國防預算 國民黨版軍購案僅3800億

立法院國民黨團昨提出匡列預算上限3800百億元的黨版軍購案，黨團書記長林沛祥（中）表示，要取得美方正式報價書的採購項目才適用。（記者羅沛德攝）

立法院國民黨團昨提出匡列預算上限三千八百億元的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，並授權國防部，未來如有其他對美軍購的必要，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。黨團書記長林沛祥表示，要取得美方正式報價書的採購項目才適用，並強調條例中沒有懲罰條款，但要求國防部每會期向立法院提出執行報告，成效低於核定進度百分之五十者則移送監察院懲處。

取得美報價書的採購項目才適用

行政院所提預算上限一點二五兆元的國防預算特別條例草案被藍白兩黨聯手十次程序封殺，美方嚴重關切，立法院長韓國瑜召集協商，達成政院版今天交付審查的共識。國民黨中央昨天提出黨版草案，並搶在召開立院黨團會議前，對外定調「三五〇〇億+N」，國民黨團會議敲定修正為預算上限三千八百億元。

美去年通知3500億8項軍售案列人

林沛祥表示，美國在去年十二月十八日通知我方金額約三五〇〇億的八項軍售案，包括M109A7自走砲系統、海馬士遠程精準打擊系統、台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件、陸軍AH-1W型直升機零附件、反裝甲型無人機飛彈系統、拖式飛彈、海軍標槍反甲飛彈，以及魚叉飛彈可修件檢修等八項，均列入條例採購項目，國民黨全力支持。條例也明定特別條例及特別預算的施行期間，自公布日施行至二〇二八年十二月三十一日止。

林表示，條例明確規定，只有符合美國對台軍售程序，有明確的台海作戰需求，且取得美方正式報價書的採購項目才適用本條例，確保每一分錢都花的清楚、正確。

