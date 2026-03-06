花蓮車站影響動線 游淑貞挨批帶頭違規

游淑貞接受國民黨徵召參選花蓮縣長，前晚在火車站上演「千人迎接」場面，遭轟「帶頭違規」。（記者花孟璟攝）

接受國民黨徵召參選花蓮縣長的吉安鄉長游淑貞，前晚返回花蓮後卻在火車站上演「宮廟、社團千人迎接」場面，遭轟「知法犯法、帶頭違規」。游淑貞昨對此表達歉意，強調是「支持者自發前往」，但台鐵公司東區營運處代理處長楊舜安說，違規行為已將影像交由鐵路警察局法辦。

民團迎接交通打結 還高分貝宣講

花蓮站東出口聚集大批民眾，迎接游淑貞返回花蓮，一度造成交通大打結，許多社團、宮廟人員高舉寫有宣傳標語的手板、戰旗，還在車站內以麥克風高分貝宣講，引起站務人員反彈，批評「麥克風開得比車站廣播還大聲」，剪票領班出面喊「麻煩大家往後退，不要影響動線」，但現場人太多，場面難以控制，直到晚間八點半人潮才散去。

楊舜安表示，第一時間請鐵路警察前往支援，要求「退到站前廣場滴水線外」，不能在車站遮雨棚範圍內。他到場後強調，車站必須行政中立，有人卻說「這是你們處長准的」，他回答「我就是處長！」隨後男子就消失無蹤。

游稱不知情 花蓮罷團批矯情

游淑貞回應，前晚是鄉親自發性給予加油及鼓勵，她事前不知情，如果有妨害到車站及旅客，她說聲抱歉。但花蓮罷團指出，當天下午游淑貞團隊還對媒體發布採訪通知，指有社團迎接，稱不知情太矯情。

台鐵︰影像交由鐵警局法辦

台鐵表示，游淑貞團隊並未申請，台鐵秉持行政中立原則，依法明文禁止政治活動在台鐵站區、月台或場地內穿著競選背心拉票、舉辦造勢活動，台鐵已依規定，將相關影像資料移送鐵路警察局法辦。

