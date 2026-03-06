他幫澳洲情蒐還嘲諷台灣隊 網怒起底質疑：情蒐竟還簽賭？

台灣隊本屆經典賽首戰敗給澳洲。（資料照，特派記者陳志曲攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）昨日登場，台灣隊首戰以0：3不敵澳洲，後續卻有人在網路發文自稱是澳洲隊情蒐小組成員，貼文內容暗酸台灣隊「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候」，引發網友留言灌爆，原PO雖刪文關閉帳號，但有網友起底他的社群發文發現，他曾自稱擔任WBC培訓人員及中華隊體能訓練師，質疑其職業倫理，且在諷刺台灣隊的貼文還涉及賭博言論，也讓網友批評「情蒐+簽賭+在公部門任職」、「相關情蒐人員，是可以買運彩的嗎」。

台灣在本屆經典賽遭遇不少挫折，先是重砲手李灝宇在賽前因為輕微拉傷退賽，「台灣隊長」陳傑憲在昨日對澳洲隊的賽事中更遭遇觸身球導致手指骨裂，後續賽事恐無法上場，，讓不少球迷在網上哀號。

不料有名自稱是澳洲隊情蒐小組成員的陳姓網友，昨日賽後在社群發文轉發澳洲隊總教練透露對台灣隊全體隊員情資都摸透透的報導，陳姓網友還語氣略帶嘲諷稱「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候……所以你們好奇為什麼澳洲總教練這麼有信心了吧！感謝澳洲給我機會參加情蒐小組的一員，任務達成！」、「話說有沒有可能韓國跟捷克會聯絡我？昨天預測澳洲獨贏 小分 澳洲讓 都過了」。

這番發文引發網友質疑，紛紛灌爆留言砲轟，陳姓網友也隨即刪文關帳，但社群上的討論並未因此停止，而是有更多網友轉貼他過往的發文，除了揭露他的姓名以及整復推拿師的工作，也有人質疑，他曾自稱擔任2013年WBC培訓人員及2017年中華隊體能訓練師。

只見網友紛紛留言批評「如果你真的是澳洲的工作人員，那麼你作為工作人員涉及賭博言論了，是屬於犯法行為了」、「領錢辦事沒問題，但是不能在國訓中心裡面工作又做情蒐這就違背工作倫理了」、「這應該要跟澳洲國家隊反應一下，如果真的有這個人在隊上，那可能有涉及運動賭博的嫌疑？」、「照理說他跟澳洲隊合作情蒐，應該有簽保密條款，不知道有沒有人要通知澳洲球團那邊」、「賣情報不要講沒事，他不但講還簽賭」、「他自己曝光也好，國家隊未來永不錄用，棒球界封殺他，看他多會情蒐」。

陳姓網友暗酸台灣隊「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候」，引發網友留言灌爆，原PO雖刪文關閉帳號，但有網友起底他的社群發文發現，他曾自稱擔任WBC培訓人員及中華隊體能訓練師，質疑其職業倫理。（圖擷自threads）

網友也隨即刪文關帳，但社群上的討論並未因此停止，而是有更多網友貼出他過往的貼文，揭露他的姓名以及整復推拿師的工作，也有人批評「賣情報不要講沒事，他不但講還簽賭」、「領錢辦事沒問題，但是不能在國訓中心裡面工作又做情蒐這就違背工作倫理了」。（圖擷自threads）

