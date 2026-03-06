澎湖追風音樂燈光節燈光藝術展演 斬獲多項國際設計大獎殊榮

澎湖追風音樂國際燈光節，屢獲國際設計大獎。（澎管處提供）

由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的「2025澎湖追風音樂燈光節」，憑藉結合深具在地文化底蘊與整體場域美學的燈光藝術，在國際設計舞台捷報頻傳。此次燈光藝術展演「光島盛典」一舉榮獲「倫敦設計獎金獎」、「法國設計獎金獎」及「瑞士燈光設計獎榮譽提名」，成功讓澎湖獨有的自然地景與人文色彩再次躍上國際視野，同時展現台灣燈藝創作的卓越實力。

此次獲獎燈光藝術展演，以「旅行秋冬澎湖的N種方式」為策展主軸，邀請專業藝術團隊聯手打造，以趣味直觀的光影創作講述澎湖的風俗故事與旅行記憶。作品特別呼應秋季澎湖盛行的強風特色，融入「乘風」、「破風」、「追風」、「搧海風」等創作語彙，巧妙結合光、風、聲與自然地景，讓觀眾在夜色中感受澎湖獨有的歷史脈絡與文化魅力。

澎管處表示，這項年度盛事不僅闡述海島所受強勁東北季風的特殊環境，更將傳統花燈工藝與現代機械互動、3D全息投影等技術結合，使全區燈光藝術不再只是靜態展示，而是能與遊客產生共鳴的藝術載體。此次以整體燈區設計連獲多項國際權威大獎肯定，不僅肯定了澎湖觀光品牌的經營深度，更拓展澎湖在秋季觀光旅遊的潛能。

為延續此國際獲獎的榮譽與熱潮，澎管處宣佈「今年澎湖追風音樂燈光節」燈光藝術展演將於9月12日至10月11日，在馬公觀音亭休憩園區盛大登場。承襲歷年獲獎的高度設計水準，融合澎湖特有地質景觀與海洋文化，規劃全新的燈光藝術創作。

澎管處的澎湖追風音樂國際燈光節，由名家設計光鮮亮麗。（澎管處提供）

