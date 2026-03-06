2波東北季風接力南下！明起北東部偏涼 週末這地區有雨

天氣配圖。（資料照）

受鋒面系統尾端接近影響，導致昨晚起至今晨前在宜花沿海出現顯著的強降雨，天氣風險公司表示，目前鋒面尾端正在逐漸經過北部、東北部上空，預估今上午很快會通過並且繼續往東移動，後續東北季風隨之增強，週六、週日受東北季風影響，中層水氣減少，降雨部分會縮減到以迎風面地區為主，週三到週五（11至13日）之間則預估還有再一波東北季風南下的機會，展望未來這7至10天內，將進入東北季風較為頻繁且密集南下的週期。

天氣風險分析師吳聖宇發文指出，受到鋒面系統尾端接近影響，鋒前不穩定對流系統在台灣東部、東北部及北部海面發展，並且影響到宜蘭、花蓮一帶沿海陸地，造成昨天傍晚起到今天清晨前在宜花沿海出現顯著的強降雨，宜蘭南澳的累積雨量在短短時間內就超過200毫米，宜蘭蘇澳、花蓮秀林及新城等地也都有100至200毫米之間的累積雨量，雖然強降雨的範圍不大，但雨量相當驚人。

目前鋒面尾端正在逐漸經過北部、東北部上空，預估今天上午很快就會通過並且繼續往東移動，後續東北季風隨之增強，北部、東半部地區今天持續會有短暫陣雨機會，迎風面局部單點可能有較多的累積雨量，幸好鋒前對流發展區域隨著鋒面東移而逐漸往外海遠去，對宜花沿海的影響已經明顯減小。

中南部地區則比較不受影響，上午期間在中部沿海地區可能還有些零星局部降雨機會，下午之後就轉為多雲到晴的天氣為主。溫度方面，今天東北季風南下，配合降雨影響，北部、東北部白天高溫為19至21度，中部及花東地區高溫有23至26度，南部高溫可達到27至29度，南北之間的溫度差異較為明顯。夜晚到明日清晨受東北季風影響，中北部、東北部都市地區低溫15至16度，空曠地區可能降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至18度，空曠地區可能降到16度或以下。

明後天週末假期（07至08日）則受到東北季風影響，中層水氣減少，降雨部分會縮減到以迎風面地區為主，包括基隆北海岸、大台北東側區域、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，其他地方則是多雲或有陽光的天氣，安排出遊行程還是以西半部地區較為理想。

氣溫方面，週末期間在北部、東北部、東部較為偏涼，尤其週六（07日）溫度較低，預估週六（07日）在北部、東北部白天高溫只有17至19度，東部的花蓮高溫19至21度，中部及台東地區高溫23至25度，南部高溫仍有26至28度，南北之間的溫度差異會更加明顯。夜晚到週日（08日）清晨中北部、東北部都市地區低溫會降到14至15度，空曠地區低溫12至14度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區低溫可能降到15度或以下，要留意輻射冷卻造成的局部低溫現象，同時中南部的日夜溫差很大，也要多加注意。

到了週日（08日）白天北部、東北部及花蓮地區溫度較為回升，高溫回升到20至23度間，中部及台東地區高溫24至26度，南部高溫仍有26至28度，南北之間的差異還是比較大。夜晚到下週一（09日）清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區仍有機會降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區仍有機會降到16度或以下，持續要留意輻射冷卻的局部低溫以及中南部日夜溫差明顯的情況。

週一、二（09至10日）之間會再有一波東北季風遞補下來，同時中層也有些水氣將要通過台灣附近，屆時迎風面的北部、東半部降雨將可能較為增多，中南部平地的雲量也會增多，山區則是會有些局部短暫陣雨的機會。

週一白天的溫度變化不大，北部、東北部、花蓮等地白天高溫仍有20至23度，中部及台東高溫24至26度，南部高溫26至28度，夜晚到週二（10日）清晨東北季風帶來的冷空氣逐漸影響，中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區有機會降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區有機會降到16度或以下，中南部的日夜溫差依然很明顯。

週二北部、東北部到花蓮一帶高溫就會比較明顯下降到18至20度，中部及台東高溫也會下降到21至23度，南部高溫下降到23至25度。夜晚到週三（11日）清晨中北部、東北部都市地區低溫降到14至15度，空曠地區可能出現12至14度或以下低溫，南部及花東都市地區低溫16至17度，空曠地區可能出現15度或以下低溫，又會是比較偏涼的一段時間，中南部的日夜溫差還是比較明顯。

週三到週五（11至13日）之間則預估還有再一波東北季風南下的機會，因此展望未來這7至10天內可說是東北季風較為頻繁且密集南下的週期，連續將有2至3波東北季風要接連南下，中間沒有太明顯的空檔，不過看起來水氣都不是太多，主要的降雨變化集中在迎風面地區，冷空氣也不是特別強，溫度方面以北部、東北部、東部的起伏變化較為明顯，中南部主要會反應在日夜溫差大的部分。

