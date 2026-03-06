國民黨版軍購定調》國防部：見單才審、排除國產 戰力出現缺口

國防部昨指出，國民黨版軍購不僅誤植一般預算科目，且其「見發價書才審預算」的主張將導致無法獲得產線優序，更因排除「AI輔助指管（C5ISR）」與「國防自主委製」等關鍵項目，恐導致我國防衛擊殺鏈出現缺口。圖為二月十一日總統賴清德主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（資料照）

立法院國民黨團提出昨提出國民黨版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，主張大幅縮減預算並分階段審查。國防部昨指出，國民黨版本不僅誤植一般預算科目，且其「見發價書才審預算」的主張將導致無法獲得產線優序，更因排除「AI輔助指管（C5ISR）」與「國防自主委製」等關鍵項目，恐導致我國防衛擊殺鏈出現罅隙及缺口。

藍版有三案 已列常態性預算

國防部首先說明，國民黨版草案中列出的「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等三案，實際上屬一般軍購案，預算早已編列於常態性公務預算中，並非特別預算範疇。

明列預算金額 徒增執行風險

國防部進一步分析，依美軍購程序，簽署發價書（LOA）後美方始啟動議約作業，以確認最終價款與期程。國民黨版草案因「明列預算金額」，可能導致無法依議約實況調整預算，提高執行風險；且若採「階段性編列」模式，恐因預算審議期程冗長，導致無法即時簽署發價書、獲得產線優序，不利戰力快速籌建。

國防部指出，政院版草案規劃一．二五兆元，包含「精準火砲」、「遠程打擊飛彈」、「無人機反制」、「防空反彈道」、「AI輔助與C5ISR系統」、「強化作戰持續量能」及「台美研發合作」等七大類，是經二年以上內部評估、對應敵情威脅的完整配套，並獲美方支持肯定。

另外，國防部點出藍營版本排除了「AI輔助與C5ISR系統」，這對於提升聯合情監偵與指管效能至關重要。同時，藍版僅鎖定對美軍購，卻將國產的中科院「強弓中程反戰術彈道飛彈」等國防自主項目排除在外。國防部直言，若將「委製」與「商購」排除，將產生公務預算排擠效應，不僅無法及時建構非紅供應鏈，更會造成整體擊殺鏈的戰力罅隙及缺口。

國防部強調，特別預算編列目的，是考量中共武力犯台威嚴峻等因素，行政院版草案旨在資源集中、一次籌購，以快速建立高戰備能力，且已獲得美國政府及國會的支持與肯定。未來法案付委後，將積極向立法院各黨團及委員會溝通，期盼朝野一致支持，以應對嚴峻的中共武力犯台威脅。

