連6天無共機擾台》專家：險惡統戰操作 干擾我國防特別預算審議

中國軍機近期大幅減少擾台頻率，自二月廿七日起更出現史無前例的連續六天「零飛擾」。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時直指，共機匿跡絕非外界揣測之中東戰事導致的缺油問題，而是中共展露出險惡城府的政治統戰操作，企圖藉由降低軍事威脅的假象，來干擾並弱化台灣內部支持國防特別預算的聲浪。

意圖弱化台挺軍購聲浪

據路透報導，中國今年迄今僅派出四〇六架次軍機進入台灣防空識別區，較去年同期大幅減少四六‧五％，今年二月份僅偵獲一九〇架次，更創下自二〇二二年國防部開始公布每日數據以來的單月最低紀錄。

報導指出，北京可能正在調整對台施壓策略，以在三月底的川習會前營造較佳氛圍；加上近期伊朗戰爭爆發，共機連續六天未靠近台灣，引發多方解讀。

針對外界猜測共機停飛是因為中東戰爭、中國擔憂缺油所致，蘇紫雲反駁指出，中國一天需消耗一六五〇萬桶原油，而其戰備庫存高達一五〇億桶，足夠支撐一二〇天之久。相較之下，騷擾台灣的軍機耗油量則極為有限。他強調，以排除法來看，共軍絕非面臨缺油等技術問題，回歸本質，政治因素才是關鍵。

蘇進一步剖析說，首先是解放軍內部對軍隊的整肅仍在進行，目前空軍部隊正是重點目標。他指出，中國軍事採購網近期又標出要追查空軍部隊的不法採購問題，這波肅貪必然會影響將領調動與任務分配，導致軍事行動在執行面上出現延遲或停滯。

蘇紫雲接著示警認為，這是一場險惡的統戰操作。由於台灣目前正值討論國防特別預算的敏感時期，中共刻意讓能見度高、容易引起台灣民眾反感的軍機轉趨低調、甚至暫停襲擾。他強調，北京的算盤正是透過製造和平假象，藉此弱化台灣社會支持國防特別預算的聲音，其用心可謂城府極深。

