國民黨版軍購 台灣之盾核心遭排除

總統賴清德宣示打造「台灣之盾」防禦網，其中攔截高度可達70公里的國造強弓飛彈系統，防空層次位在各式攔截器的最高層，圖為2025台北航太暨國防工業展，中科院展示強弓飛彈、發射架及射控雷達。（資料照，記者方賓照攝）

藍白黨版草案 雙雙漏列核心關鍵「AI輔助指管與C5ISR系統」

政府提出一．二五兆元預算上限的的「國防特別預算條例草案」，立法院民眾黨團日前拋出四千億元版本後，國民黨團昨提出僅三八〇〇億元對案，細究在野黨草案，均僅著眼於已獲美方通知的飛彈、自走砲等具體硬體武器，卻雙雙漏列建構「台灣之盾」的最核心關鍵「AI輔助指管與C5ISR系統」。專家昨抨擊，在野黨只買看得見的火砲武器，卻閹割最重要的後台聯網整合系統，將導致國軍空有強大火力，卻淪為「有四肢、無身體大腦」的半殘窘境。

蘇紫雲：在野黨閹割最重要的後台聯網整合系統

「AI與C5ISR系統是台灣未來防衛的靈魂」，國防安全研究院所長蘇紫雲直指，無論是建構台灣之盾或火協中心，都需要大量運用AI決策輔助系統，這套系統能大幅縮減「目標獲取」與「火力配送」的時間，對於火力的有效發揮至關重要。

蘇紫雲進一步點出台灣當前面臨的戰略挑戰：隨著少子化導致兵力減少，台灣必須借鏡同樣面臨人口問題的新加坡與南韓，這兩國皆已將建軍腦筋動到AI上，新加坡甚至為此成立了第四軍種。

「台灣國防的新思維，就是必須將『兵力』、『火力』與『算力』三合一」，蘇紫雲強調，國防部原先規劃的三個區塊是相輔相成的完整防衛能力，若將整合系統剔除，整體戰力將大打折扣。

舒孝煌：AI指管系統如大腦 擴大不對稱戰力

國防院博士副研究員舒孝煌受訪時也呼應此觀點，強調若缺乏IBCS（整合化防空與飛彈防禦指揮系統）或類似的AI輔助指管系統，現行防空飛彈系統只要單一雷達或發射車被摧毀，整套系統就可能癱瘓。反之，若透過系統進行深度整合，不僅能納入國產天弓飛彈，各陣地雷達還能互相備援，產生「一加一大於二」的不對稱戰力，甚至能關閉高威脅區雷達以躲避敵方防空制壓武器，大幅提升戰場生存率。

軍事專家諸葛風雲亦對在野黨的版本表達極度擔憂。他指出，國民黨的三八〇〇億元預算中，不僅排除最重要的AI輔助與C5ISR系統，連準備增購的愛國者三型飛彈、NASAMS防空系統等關鍵項目也全數落空。他直言，沒有整合系統的武器裝備，就像是「有手腳，卻沒有身體跟大腦」。

諸葛風雲：在野黨停留過去 只買「看得見」的火砲武器

諸葛以中東戰局為例指出，雖然伊朗擁有數量龐大的武裝無人機與各型飛彈，但因缺乏先進晶片、後台系統整合以及AI自主執行任務能力，武器始終無法發揮最大聯合作戰效果。反觀美系武器卻能利用高度網路化系統協同作戰，這正是現代化戰爭的核心差異。

「在野黨的軍購思維仍停留在過去，只願意買看得見的有形裝備」，諸葛痛批，將無形的整合系統預算剔除，完全是政治掛帥的刻意操作。若立院持續延宕核心指管系統預算，無疑將對台灣的國防戰力產生深遠的負面影響。

