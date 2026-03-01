中樞紀念二二八 「民主不是天上掉下來的禮物」 賴：人民作主 避免國家機器再度傷人

總統賴清德昨在高雄主持二二八中樞紀念儀式，結束後至二二八和平紀念公園獻花致意。 （記者李惠洲攝）

總統賴清德昨在高雄主持二二八中樞紀念儀式，他致詞時表示，二二八事件提醒我們以歷史為借鏡，告訴世人「民主不是天上掉下來的禮物」，只有在民主制度下，人民作主的國家才能確保歷史不再重演，避免國家機器再度傷人。

今年二二八中樞紀念儀式在高雄歷史博物館舉辦，總統賴清德、行政院長卓榮泰及中央部會首長、高雄市長陳其邁等人出席向罹難者獻花致意。

二二八基金會董事長楊振隆致詞時指出，今年的紀念儀式主題為「以記憶為舵，正義啟航」，這八個字不只是口號而已，也是二二八基金會與所有受難者家屬在當前時代下的心聲跟宣示，更明確向社會、政府表達一個態度：「我們拒絕再沉溺於悲情」。

受難者家屬代表王文宏則質疑說，執政黨對轉型正義真正重視嗎？大屠殺凶手的招牌中正紀念堂，還是一直高掛，獨裁者銅像還是一直壓在台灣人民頭上。

賴清德表示，去年權利回復基金會再核發超過一千五百份名譽回復證書，就是希望盡最大努力，還給被害者與家屬，遲來的正義與公道。對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，文化部也已啟動審議程序，希望保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括已經通過的林宅血案發生地「義光教會」。

中國用盡方式 企圖併吞台灣

實力作後盾的和平才是真和平

賴清德認為，近年來，中國用盡各種方式，企圖併吞台灣，和平雖然無價，但對和平要有理想，不能有幻想，只有用實力作後盾的和平才是真和平，放棄主權的談和，來推進統一，這不是真和平，這反將壓迫民主、傷害人權，後患無窮。

