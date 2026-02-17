美國會議員對台喊話：備戰才能守住和平

華府智庫「大西洋理事會」12日舉行「阻止對台侵略」座談，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（左）出席。（中央社）

引述美開國元勳喬治．華盛頓名言 籲台增加國防支出

台灣在野黨多次阻撓國防特別條例草案付委審查，引方美方關切，美國共和黨眾議員穆勒納爾近日引述美國開國元勳喬治．華盛頓的談話指出，想維持和平，最好的方式就是備戰，盼台灣人民以這樣的思維來看待局勢。他也觀察，台灣已普遍願意提高國防支出，但這種共識仍需擴大。

台灣增國防預算共識應擴大

中央社報導，華府智庫「大西洋理事會」美東時間十二日舉行「阻止對台侵略」座談，眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾出席。當主持人提到台灣立院就國防預算進行激烈政治角力之際，美國國會應如何協助台灣強化嚇阻時，穆勒納爾提出上述看法。

他說，美國國會需使台灣購買、並已被承諾交付的彈藥按時送達，並確保這些是能真正幫助台灣自衛的正確類型彈藥。這項目標涉及美國國防工業基礎，是全面的挑戰，「但我認為需要給予台灣特別的考量」。

穆勒納爾以烏克蘭來比喻，表示烏克蘭戰爭爆發時，幾乎沒有人相信烏克蘭能撐過幾週，但他們做到了，「我也希望在台灣身上看到同樣的決心」。他仍記得在俄羅斯入侵前夕，幾位美國參議員前往烏克蘭，那時烏克蘭人並不認為俄羅斯總統普廷即將開戰。穆勒納爾說：「若我們看向台灣，或許也有相當多的人其實不確定那樣的事情（戰爭）是否會發生，或者對此持懷疑態度。」

他指出，美國首任總統喬治．華盛頓曾說，「要維護和平，最好的方式就是為戰爭做好準備」。穆勒納爾希望台灣人民以這樣的心態思考，軍事開支也應體現這種認知。

穆勒納爾說，台灣已走了很長一段路，就他二〇二四年訪台後這幾年的觀察，台灣開始聚焦於採購合適的軍備，「全社會動員」逐漸成形。這在政治層面非常重要。台灣也已有普遍希望增加國防預算的共識，但這種共識應持續擴大。

此外，穆勒納爾提到近日在美國國會播放的台劇「零日攻擊」，盼這部影集進入主流播放平台，讓更多觀眾看到。因為「零日攻擊」探討兩個核心議題：一是台灣所面臨的威脅，二是台海情勢瞬間改變將是何種景況。

中若侵台 是危險且愚蠢的決定

穆勒納爾表示，台灣是第一島鏈的樞紐，安全關乎日本、菲律賓、歐洲乃至全球經濟。如果中國真的對台灣採取行動，將是多麼危險、多麼愚蠢的決定，但這似乎正是北京計畫的一環。

美國國家國防戰略（NDS）雖未明確提到台灣，穆勒納爾認為，這項戰略方針不讓任何一個實體主宰第一島鏈，強調要在包含台灣的第一島鏈建立「強有力拒止型防禦」。這已經非常清楚說明用意，以及美國的優先戰略事項。

美聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾。（美聯社檔案照）

