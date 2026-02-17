韓國瑜、江啟臣 回應美37議員來函 國防特別預算 立院開議最優先審議

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣昨在除夕發布共同聲明強調，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。（資料照）

美國卅七位跨黨派議員上週致函立法院長韓國瑜等人，強烈呼籲立法院應通過強健的、跨年度的國防特別預算，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣昨在除夕發布共同聲明強調，他們珍惜與美國國會之間開放且坦率的互動交流，相當重視各位的意見，他會積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，也相信在各政黨的努力下能看到進展。

韓、江強調：重視美國國會意見

韓國瑜指出，立法院珍惜且重視台美緊密的合作關係以及美國國會對台灣的堅定支持。他與江副院長高度重視國防、安全與經濟合作議題，期盼透過台灣自身的努力以及與夥伴國家的合作，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

韓國瑜表示，作為立法院院長與副院長，他們所代表的是一個多元國會，他希望向美國國會友人表達，台灣的立委與各位議員一樣，懷抱對國家的熱愛與責任感，無論黨派的立場為何，大家對於守護國家、強化自我防衛能力、確保國家安全、社會安定與經濟繁榮的決心，絕對一致且堅定。

積極協助各黨團協調 理性對話

由於政院版國防特別條例草案已遭藍白立委十度封殺，迄今無法付委審查，韓國瑜強調，他會積極協助各黨團間的溝通與協調，營造理性對話的環境，立法院一定會在符合國家國防需求以及回應民意期待下，充分討論並審慎審議相關議案，這樣的過程不僅符合民主程序，更有助於凝聚台灣社會對國防預算的共識。

