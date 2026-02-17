外交部圍爐》美日台魔法年菜 谷立言愛胡椒蝦 片山大啖東坡肉

外交部長林佳龍（前排中）日前請團圓飯，美國在台協會處長谷立言（前左）和日台交流協會代表片山和之（右）出席，農青大使親上8道台灣年菜。（中央社）

今日為農曆除夕，馬年將至。外交部長林佳龍特別邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之共襄盛舉，享用由台灣農業青年大使自行栽種、烹調的台灣道地年菜。在享用完年菜後，谷立言特別表示對檸檬胡椒蝦的喜愛；片山和之則最愛茶香東坡肉與沙拉冷盤，與林佳龍口味相似。片山和之與谷立言也分別展示兩人準備的日本、美國「年菜」。

片山和之表示，日本自明治維新後，過年都是過陽曆年，傳統上會準備什錦冷菜、蕎麥麵、麻糬，他特別準備海邊燒／海苔燒麻糬（磯部焼き）、黃豆粉麻糬（きな粉餅）、麻糬紅豆湯（ぜんざい）三種日本麻糬。

谷立言介紹美國「年菜」指出，美國通常是過感恩節、聖誕節，沒有正式過年的習慣，只會非正式地與朋友喝酒、吃零食，因此他特別準備美國巴頓波本威士忌。他說明，巴頓波本威士忌產自美國肯塔基州，由當地飲食玉米釀製而成，與台灣菜很搭，且波本常被與肯塔基州當地賽馬聯想，因此他選擇巴頓波本威士忌。

農青代表葉佳欣首先以中、英、日語三語歡迎林佳龍、谷立言、片山和之。接著三人享用農青大使準備的八道菜品與二種飲品。

享用完農青大使準備的佳餚後，林佳龍指出，茶香東坡肉有「媽媽的滋味」，是他最喜歡的一道菜；片山和之表示，特別喜歡沙拉冷盤與東坡肉；谷立言說，他很喜歡檸檬胡椒蝦，當中胡椒與檸檬的平衡相當好，且相當脆，每道菜品都很好吃，讓他感受到過年氛圍。

最後，林佳龍總結說，美日台就像家人，期待美日台關係在新的一年「馳騁寰宇，龍總馬吉」。

