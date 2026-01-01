2026縣市長選舉》民進黨徵召基隆市童子瑋 彰化縣陳素月 雲林縣劉建國

民進黨昨日召開記者會，宣布由基隆市議長童子瑋挑戰基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長，以及立委劉建國角逐雲林縣長。（記者劉信德攝）

民進黨二〇二六年百里侯戰將陸續就位，昨天中執會通過提名基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長，立委陳素月挑戰彰化縣長，以及立委劉建國角逐雲林縣長。總統暨民進黨主席賴清德並親自為三人披掛競選背帶，高呼「凍蒜」口號，展現勝選氣勢。

賴清德透露，童子瑋從政完全是出於對土地的感情，初次參選時未獲家族長輩支持，以無黨籍身分參選，既無政黨資源、亦無長輩奧援，一步一腳高票當選，第二任更是該選區最高票，順利擔任基隆市議長。童此次接受徵召扛起重任，是為了讓基隆恢復到過去光榮的港都。

賴說，陳素月人如其名，樸實且做事踏實，曾創下彰化縣立委選舉的得票紀錄，就如同「彰化阿信」，推動「地方制度法」修法、關心傳產發展、以及推動台鐵田中支線動工等。

賴續指，劉建國非常孝順且特別關懷弱勢，曾擔任由跨黨派立委組成的厚生會會長，問政專業備受朝野肯定。劉對雲林建設的貢獻，包括爭取台大醫院斗六分院虎尾醫療大樓、老人醫療研究中心，推動濁水溪風吹砂、癌症新藥基金等，證明其具備解決地方困難的能力。

童子瑋表示，他記憶中的基隆曾是全台最繁華的城市。大學畢業返鄉後，看見城市逐漸沒落，促使他投入公共事務，希望把基隆最美的樣子找回來。

陳素月說明，她未來將持續推動產業升級與縣政建設，面對彰化人口流失與高齡化等挑戰，當選後將帶領縣府加速建設、促進產業升級，為縣民謀求最大福祉，重現彰化光榮。

劉建國二〇二二年曾挑戰現任雲林縣長張麗善失利，本次捲土重來。劉表示，將正面回應人口老化、流失與醫療資源不足等問題，未來將以高齡醫學研究中心與台大雲林分院為核心，強化醫療量能，推動農業結合生技，打造中醫藥產業。

