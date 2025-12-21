馬2015年任命大法官》黃虹霞：憲法法庭願承擔 全民福氣

憲法法庭「復活」，前大法官黃虹霞表示，這是台灣、全民的福氣。（資料照）

立法院國民黨、民眾黨立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭前天宣判憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」。前大法官黃虹霞受訪表示，這是台灣、全民的福氣，如果憲法法庭沒有站起來，民主法治的機制就會崩潰，她也想向這五位大法官致敬。

二〇一五年獲得時任總統馬英九提名擔任司法院大法官的黃虹霞指出，她不太認同不參加評議的三位大法官，因為憲法法庭是憲法必要的憲政機關、是維護民主法治基礎不可或缺的一環，不容任何機關或個人癱瘓。

黃虹霞說，若立法院跟行政院間發生糾紛，機制是交由憲法法庭處理，部分立委自己也公開表示，他們是故意要用這種方式癱瘓憲法法庭，他們覺得應該「立法院說了算」，憲法法庭算什麼？怎可以宣告違憲？

黃虹霞說，在憲法架構底下，憲法法庭本就是用來監督立法院所通過法律是否合憲，怎能用立院通過的法律，讓憲法法庭無法運作站在憲法的高度，大法官怎麼可能容許立法院的法律，反過來癱瘓憲法？

黃虹霞表示，從三權分立的角度看，司法院本就是最終的裁決機關，行政權跟立法權常發生衝突，這時就由司法權裁斷；若司法院被癱瘓，三權分立就會崩解，整個民主法治的基礎也就不存在。

如今憲法法庭作出憲法訴訟法新制違憲的判決，黃虹霞說，她很早就希望憲法法庭能儘快自救，憲法法庭完全可宣告違憲，這是種承擔。她強調，這是台灣、全民的福氣，若憲法法庭沒有站起來，民主法治的機制就會崩潰，如今她實在開心，憲法法庭終於承擔，她也想向這五位大法官致敬。

