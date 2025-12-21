為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹市長選舉 賴清德徵詢綠營潛在人選

    2025/12/21 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    藍白合擬推高虹安拚連任 民進黨可能採奇兵徵召 可望年底或明年初確定

    新竹市明年市長選舉幾無懸念「藍白合」推現任市長高虹安選連任，即使國民黨內有清大兼任助理教授何志勇自行宣布參選市長並向中央喊話應辦黨內初選，但地方黨部並無意願辦初選。面對藍白幾已完成市長人選整合，綠營到底要推誰出來挑戰高虹安？據悉，總統賴清德近期已密集徵詢多名黨內潛在人選，不乏再派女性人選與高虹安對決，可望年底或明年初確定人選。

    黨部主委施乃如表示，民進黨中央一定會徵召最強人選迎戰，「新竹隊」絕對會全力支持，爭取市民認同。

    施乃如提到，民主社會中，任何人願意站出來參選、表達對城市的想法，大家都予以尊重。但市民關心的，並不是誰先宣布參選，而是誰有能力提出清楚的城市願景，並且負責地處理跟回應市民期待。至於藍白是否出現內部競合或磨合問題，那是藍白陣營要面對的課題。民進黨會提出最適合的候選人，且會專注把市政論述、公共政策與市民需求準備好，讓市民清楚比較各個陣營對新竹未來的方向，而不是陷入政黨算計。

    據了解，總統賴清德近期已在總統府內徵詢多名黨內潛在人選，不乏女性及男性人選，綠營人士透露，總統賴清德原屬意再派女性人選與高虹安對決，但隨著十六日高虹安貪污案高院二審撤銷改判且復職回任市長，加上藍白幾篤定由高虹安拚連任，綠營人選可能採奇兵策略徵召，也可能徵召在地最強戰力迎戰，預計年底或明年初就會確定人選。

