    法界：3大法官月領30萬拒出席 應究責

    2025/12/21 05:30 記者楊心慧／台北報導
    五大法官vs.三大法官論述對照

    憲法法庭前天宣判去年十二月藍白強行通過的「憲法訴訟法修正案」違憲失效，立法院國民黨團揚言明天將告發大法官濫權瀆職，並擬於院會提案宣告判決無效。不過法界人士認為，三名大法官月領卅多萬元還拒絕審判、癱瘓憲法法庭，直接用「不出席」卡住運作，本質上就是拒絕審判，這才是違反法官倫理規範，應進一步被追究責任。

    律師房彥輝表示，三位現職大法官對外發布所謂「不同意之法律意見書」，是針對司法院憲法法庭的個案公開發表評論，讓在野黨「撿到槍」，用來大肆攻擊憲法法庭判決及多數大法官，不但有違反「司法院大法官自律實施辦法」之疑慮，且影響司法應公正中立的形象及聲譽。

    房彥輝指出，三位大法官其實可由其他大法官組成自律會議審議，如情節重大且符合法官法有關懲戒事由之規定者，移送監察院審查；如情節非重大或未符合法官法有關懲戒事由之規定者，得促其注意改善、予以譴責、要求其以口頭或書面道歉，或為其他適當處置。

    但三位大法官以「不出席」的方式拒絕審判，房彥輝認為，三人未盡大法官應盡之職務義務，每個月卻照領約三十萬元薪資，雖未違反刑法瀆職罪章之規定，但仍有違反法官倫理規範之疑慮，可能被追究法律責任。

    擔任法官四〇年、已退休的前台南高分院院長黃瑞華前天指出，三位大法官直接用「不出席」癱瘓憲法法庭，每個月照領三十幾萬元薪水，其作法已違反法官倫理，應被追究責任。

    三大法官作法 傷害憲政民主

    中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖指出，多元社會中法律本來就充滿不同意見，可以理解三位大法官對於自己法律意見的堅持，但遺憾的是用這種方式處理意見，對憲法法院、台灣的憲政民主是一個相當大的傷害。

    蘇彥圖說，不需要再去責怪三位大法官，因為事情已發生，重點是社會如何看待，是要否認判決的合法性與權威？還是應該團結在憲法法庭之下，即使有不同意見、即使政治競爭再激烈，也要尊重憲法法庭的判決？

