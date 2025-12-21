為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨團明將赴北院及北檢告發5大法官瀆職

    2025/12/21 05:30 記者劉宛琳、陳政宇／台北報導
    憲法法庭19日召開記者會，宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自即日起失其效力。（資料照）

    憲法法庭前天宣布「憲訴法」新制違憲，自即日起失其效力。立法院國民黨團表示，一一四年憲判字第一號判決破壞憲政法制，國民黨團將於立法院院會正式提案提案譴責，明天將向台北地院及台北地檢署同時告發憲法法庭及尤伯祥等五位大法官瀆職。

    挑戰憲法法庭的愚蠢惡例

    綠：藍白連兩敗仍執迷不悟

    民進黨立委吳思瑤表示，「國會擴權修法」與「憲訴法」接連遭大法官裁定違憲，已確認立法不能凌駕司法，藍白連兩敗後仍執迷不悟，根本是挑戰憲法法庭的愚蠢惡例，「他們怎麼法盲到這種程度？」

    藍白兩黨立委去年十二月在立法院強勢三讀通過「憲法訴訟法修正案」，規定參與評議大法官的人數不得低於十人，宣告同意違憲的大法官人數不得低於九人，憲法法庭逾一年未做出判決，民進黨團五十一位立委向憲法法庭提起憲法訴訟。憲法法庭前天宣布該修正案違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自即日起失其效力。

    國民黨團對此表示，院會提案將對五位大法官的離譜行徑給予最嚴厲的譴責，並一併宣告前天一一四年憲判字第一號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。

    國民黨團同時針對憲法法庭的「枉法裁判」，明天將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、「中華民國刑法」第一二四條枉法裁判罪。國民黨團要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官？

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直言，這是史上頭一遭，由立法機關決議挑戰憲法法庭裁定，呼籲藍白別再錯上加錯，或是利用議事濫權來抵制大法官。

