學者：3大法官創憲政惡例 應送懲戒

憲法法庭宣告憲法訴訟法修法違憲，不過有三位大法官認為未合法組成的憲法法庭自始不具審判權，相關判決應屬無效。去年獲賴清德總統提名、但遭立院否決的司法院長被提名人張文貞昨受訪表示，此次裁判當然有效，並指出判決重點在於，憲法解釋、憲法裁判對人權保障一刻都不可或缺；東吳大學法律學系特聘教授張嘉尹則批評，三位大法官創下憲政惡例，發表投書已經構成自律實施辦法懲戒的對象。

法律期刊發表不同意見

張文貞：也是負責任表現

台大法律學院特聘教授張文貞說，憲法法庭此次做出的裁判是五位大法官一致決，這樣的判決當然有其效力；三位大法官未參與評議背後有其根本性的問題，他們選擇完全不同的立場、也不參與議決，因此無法在憲法裁判內容中提出不同意見，這當然很可惜、遺憾，但他們選擇在裁判外的空間、法律期刊發表不同意見，這也是一種負責任的表現。

對於憲法法庭此次判決能否化解政治僵局，張文貞說，此次意見書的重點是，憲法解釋、憲法裁判對於人權保障的重要性一刻都不可或缺，她相信大法官會理解他們在憲政秩序、人權保障上的角色，往這個方向耕耘；至於憲政僵局、政治僵局更加的複雜，很多時候還是要仰賴台灣社會人民跟政治領導人的帶領、妥協與和解。

張嘉尹則表示，一一四憲判字第一號判決有兩個重大意義。第一，大法官自己解套了。第二，大法官認真面對程序性的重大明顯瑕疵，未來相關爭議法案若違反程序正義，比如動輒要用「再修正動議」通過，可以預期法案在程序上就會被宣告違憲，這讓少數黨在委員會、政黨協商、二讀會有較為充分的發言機會。

張嘉尹：自行迴避 不計總額

對於三位大法官主張五名大法官作成的判決應為無效，張嘉尹說，三位大法官在法庭外發言、發表投書，構成「司法院大法官自律實施辦法」的懲戒對象，也構成應迴避的理由；而且他們缺席評議，因此在解釋上就將其視為「自行迴避」，既然已經是迴避了，就不計算現有總額，所以現有總額就是五個，他認為並無疑義。

