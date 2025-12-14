韓婉拒國政茶敘 賴：知道有難言之隱

賴總統昨出席宏道獎頒獎典禮時表示盼立法院長韓國瑜能參加國政茶敘。（記者陳逸寬攝）

國民黨立院黨團前天在立法院表決三讀通過停砍年金法案，立法院長韓國瑜也婉拒賴清德總統「國政茶敘」的邀請。面對在野黨升高對立，賴清德總統昨出席宏道獎頒獎典禮會前受訪說，反年改的法案還沒送出立法院，希望朝野能夠再好好地討論。同時希望韓院長能夠再考慮一下的國政茶敘，我們知道韓院長也有「難言之隱」，不過請再思考一下。

賴：特別懷念「公道伯」王金平

頒獎典禮也邀前立法院長王金平，賴清德致詞提到，他特別懷念「公道伯」王金平，因為王過去常不厭其煩地協調朝野不同意見，很少逕付二讀，也盡量避免表決，若真要動用表決也是經大家同意。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，即便要逕付二讀，也要朝野大家同意，否則都是尊重立法院委員會中心主義，院會一讀，到委員會審查，然後再到院會二讀、三讀。他認為，如果王院長過去建立下來的規範跟精神能夠確實執行的話，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。

針對停砍年金修法通過，賴認為，年金議題牽涉到世代正義，牽涉到國家財政永續，這個時候不應該再走回頭路，希望反年改的法案，還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好地討論。

民進黨政策會執行長吳思瑤說，院際協調韓國瑜今年二月也曾參加過，對總預算僵局提出解方，但當時並未提到需要徵得各黨團同意的前提，現在卻改變心意。吳說，不必以小人之心度君子之腹，院際協調不會是摸頭，反而是韓要注意，也許被部分政黨勒住了頭，「是誰讓院長變心、權力縮水了？」

不過，國民黨團書記長羅智強說，若真心實意希望朝野和解、化解僵局，和立法院對話，黨團將正式建請賴總統，邀請立法院朝野黨團進行「新團結十講」茶敘。全程公開，即問即答，時間、地點以及場數由總統府決定，保證讓總統講的盡興，也保證讓與會立委問的詳細，讓國人充分了解賴總統的想法。

鄭：請賴總統先跟賴主席談

國民黨主席鄭麗文則表示，賴總統如有心彌補裂痕，不需要做虛假的動作，請「賴總統」先跟「賴主席」坐下來談，審視執政以來犯了什麼錯。

鄭麗文說，賴帶頭違憲亂政，造成台灣施政僵局，大罷免已鬧過、輸得徹底，仍執迷不悟，若相關政策對賴清德而言窒礙難行，為何長時間以來都不願誠懇溝通、理性對話？藍營遲遲等不到執政黨善意、誠意，就連行政院版本都等不到，木已成舟才缺乏誠意地邀約茶敘，難怪被拒絕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法