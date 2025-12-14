為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    女網友誹謗「神棍」 民俗專家廖大乙擬提告

    2025/12/14 09:31 記者張協昇／南投報導
    民俗專家廖大乙表示，李姓女網友誹謗他是神棍， 若未在一週內公開道歉將提告。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙以從每年台灣燈年會主燈造型預言國運著稱，並經常對時事及節令，從民俗角度、觀點發表看法，惟最近有李姓女網友在網路留言，指他是「又出來騙的神棍」，讓他相當氣憤，廖大乙強調，他一向秉持信仰本習性、談錢非宗教立場，李姓女網友此言論已涉及誹謗罪，李女若未在一週內公開道歉，他將提告。

    廖大乙表示，他本業是園藝，宗教民俗只是他的興趣，並非以此賺錢謀生，也從未以此牟利，這名李姓女網友在網路上公然指稱他是又出來騙的神棍，已嚴重毀損其名譽。

    廖大乙查出這名李姓女網友係南投竹山某廟宇前委員，前天到這家廟宇當面質問李女為何在網路上留言指他是又出來騙的神棍？並要李女說明他究竟是騙了誰？有什麼證據？李女則已私下向廖大乙道歉。

    廖大乙強調，李姓女網友此言論已涉及誹謗罪，但他給李女一個機會，希望她在一週內公開道歉，否則他將提告，透過法律捍衛名譽，以正視聽。

    李姓女網友在網路留言，指廖大乙是「又出來騙的神棍」。（廖大乙提供）

