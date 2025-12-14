獨家》玩命創作？台中商辦16樓外牆神秘塗鴉 老司機抬頭看傻

台中市北區中清路一棟知名商辦大樓近日突然「憑空冒出」一大片黑白塗鴉，塗鴉位置接近頂樓外牆。（記者許國楨攝）

台中市北區中清路一棟知名商辦大樓近日突然成為熱議焦點，原來是頂樓外牆上「憑空冒出」一大片黑白塗鴉，位置高得離譜，讓不少上班族與民眾抬頭一看當場愣住直呼：「什麼時候畫上去的？」更有人笑稱：「攀降塗鴉，簡直是用生命在創作。」

從遠處望去，塗鴉線條粗獷、筆畫交錯，宛如某種神祕圖騰，但走近細看，僅「雪糕刺客」四個字依稀可辨，其餘看不出任何具體意涵，反而多了幾分詭異感，最令人震驚的是塗鴉所在高度，幾乎貼近頂樓外牆邊緣，非一般梯具或徒手可及，且該位置必須在高空中作業，有人推測塗鴉者可能是利用垂降完成創作。

也有人半開玩笑說：「這根本是用生命在創作的極限藝術。」據了解，該棟商辦大樓共有16層樓，平時外觀整潔，如今突然冒出高空塗鴉，不僅影響觀感，也可能損及商辦形象，由於塗鴉內容難以辨識，有人更憂心，是否是刻意挑釁，影響進駐企業觀感與「風水」。

更弔詭的是，中清路上平日交通流量大，大樓人流頻繁，部分樓層還有KTV、卡拉OK等娛樂相關行業，是不少「老司機」口中娛樂聚集地，幾乎全天候有人活動，竟沒人發現遭高空塗鴉，宛如神不知鬼不覺完成，卻能在該高度留下如此大面積塗鴉，管委會目前已向轄區警方報案，希望透過相關監視器回溯，釐清塗鴉者身分與動機。

而在答案揭曉前，這棟商辦大樓的外牆，已成為路過民眾忍不住抬頭多看一眼的「城市懸疑現場」。

