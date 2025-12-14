民眾黨拋3訴求 盼總統與在野黨主席共商國是

立法院長韓國瑜以「立院是合議制機關」婉拒茶敘。（資料照）

賴清德總統預定週一邀請行政院、立法院及考試院長於總統府進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜以「立院是合議制機關」婉拒茶敘。民眾黨表示，對於韓國瑜拒絕成為行政權摸頭的對象，表達佩服；同時也拋出恪遵法律、公正執法、溝通在野三訴求，請賴總統直接與在野黨主席面對面共商國是，解決真正的國家難題。

民眾黨表示，今年二月在賴清德總統主持的院際協調中，韓國瑜曾當面請賴清德以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免，不僅毫無效果，反而變本加厲，換來賴清德以「團結十講」為名帶頭呼籲「清除雜質」。賴總統至今仍無任何溝通和解之誠意，只想透過形式主義的過場，營造朝野和諧的假象，這種政治操作毫無意義，更是對在野力量的羞辱。

賴想找韓做擋箭牌

民眾黨指出，賴總統試圖把韓國瑜找進府內喝茶，將其當作轉移施政無能焦點的「擋箭牌」。這種逃避現實、只想做表面功夫的行為，證明了賴政府在處理朝野關係上，果真無所不用其極。

民眾黨重申，賴總統若真有心為國家長治久安著想，請立刻落實：一，恪遵法律：行政權應停止對於立法監督的惡意抵抗，尊重新國會的民意基礎，停止繼續破壞法治國原則，回歸憲政民主。二，公正執法：國家機關必須嚴守中立，執政黨應停止操控檢調司法淪為整肅政敵的東廠打手，讓人民重新信任司法的公正性。三，溝通在野：真正的朝野對話，最直接有效的方式，就是政黨主席直接公開溝通對談。

