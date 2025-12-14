府院拍板 財劃法不副署 停砍年金法案比照 賴、卓明對外說明

賴清德總統昨出席宏道獎頒獎典禮會前受訪表示，反年改的法案還沒送出立法院，希望朝野能夠再好好地討論。（記者陳逸寬攝）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例；至於前天三讀的停砍年改相關法案，也朝「不副署、不公布」規劃，但仍須待法案送抵總統府與行政院後再正式宣佈。據掌握，賴清德總統明天將先在國政茶敘後對外說明，行政院長卓榮泰也會召開記者會，向國人說明不副署的理由。

不副署、不公布 將成憲政首例

立法院五日否決行政院所提財劃法覆議案，據指出，府院高層原認為「不副署、不公布」時機未到，仍會副署並公布財劃法，但不會執行，而一週之前，民進黨內主流意見也認為「不執行」是可行方式。不過，相關消息經本報披露後，引發台派學者、支持者強烈反彈，黨內意見出現大翻轉，讓兼任黨主席的賴總統前天不得不出面召開便當會聽取黨籍立委意見，定調「不副署」。

請繼續往下閱讀...

據了解，前天便當會後，府院隨即密集開會沙盤推演後續因應，卓揆昨也召集相關幕僚研擬對策，除盤點受到衝擊的明年度中央政府總預算案，也檢視對政策推動的影響，並針對藍白後續爭議法案提出應對方案，今也持續開會研商。

賴邀茶敘爭取轉圜 韓婉拒出席

停砍年改的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」前天三讀。據悉，賴總統原盼立院再次審議，國政茶敘邀請立法院長韓國瑜，就是希望韓不要送出法案，爭取轉圜空間，但韓已婉拒出席。唯執政團隊已多次宣示年改不會走回頭路，相關法案也會朝「不副署、不公布」方向規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法