為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普解除台美高層官員互訪限制 林佳龍低調訪美國AIT總部

    2025/12/14 05:30 記者方瑋立／台北報導
    交部長林佳龍美東時間11日晚間現身美國大華府地區，傳下榻鄰近華府、位於維吉尼亞州阿靈頓的Hyatt Centric飯店。（中央社）

    交部長林佳龍美東時間11日晚間現身美國大華府地區，傳下榻鄰近華府、位於維吉尼亞州阿靈頓的Hyatt Centric飯店。（中央社）

    外交部長林佳龍美東時間十一日晚間現身美國大華府地區，在維吉尼亞州阿靈頓的美國在台協會（AIT）總部附近被媒體目擊。時逢美國國務院十二日舉辦首屆「矽谷和平高峰會（Pax Silica Summit）」，加上美國總統川普近日簽署「台灣保證實施法案」，正式解除台美高層官員互訪限制，也讓林此行意外引發聯想。不過，對林佳龍是否訪美，外交部昨對此沒有評論。

    AIT總部附近飯店 媒體直擊

    美國外交圈十三日盛傳林佳龍本人在AIT位於維吉尼亞州的總部附近飯店被媒體直擊，但外交部基於台美雙邊默契，不願讓媒體留下任何影像或採訪記錄。針對林佳龍相關行程是否屬實，有無涉及台美特殊管道對話？外交部昨向本報表示「沒有評論」。美國國務院發言人亦向「中央社」表示「沒有可證實的內容」，僅強調美國依循長期政策，與台灣維持強健的非官方關係。

    有消息指稱林佳龍赴AIT會談可能涉及總統賴清德未來出訪過境議題，不過正值美國對等關稅政策對台影響即將揭曉之際，外界研判時機尚未成熟。反倒美國國務院十二日舉辦首屆「矽谷和平高峰會」，林佳龍若獲邀出席峰會前夕晚宴，與美方及友盟國家代表交流的可能性更高。

    美友台法案通過 首位到訪五長

    美國大華府地區以首都華盛頓為中心，擴及周邊維吉尼亞州、馬里蘭州部分區域，是美國政經中心。過往美台高層互訪多有限制，川普繼首任任期通過「台灣旅行法」後，本月再次簽署施行「台灣保證實施法案」。林佳龍成為法案實施後，首位到訪大華府地區的「五長（總統、副總統、行政院長、外交部長、國防部長）」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播