川普解除台美高層官員互訪限制 林佳龍低調訪美國AIT總部

交部長林佳龍美東時間11日晚間現身美國大華府地區，傳下榻鄰近華府、位於維吉尼亞州阿靈頓的Hyatt Centric飯店。（中央社）

外交部長林佳龍美東時間十一日晚間現身美國大華府地區，在維吉尼亞州阿靈頓的美國在台協會（AIT）總部附近被媒體目擊。時逢美國國務院十二日舉辦首屆「矽谷和平高峰會（Pax Silica Summit）」，加上美國總統川普近日簽署「台灣保證實施法案」，正式解除台美高層官員互訪限制，也讓林此行意外引發聯想。不過，對林佳龍是否訪美，外交部昨對此沒有評論。

AIT總部附近飯店 媒體直擊

美國外交圈十三日盛傳林佳龍本人在AIT位於維吉尼亞州的總部附近飯店被媒體直擊，但外交部基於台美雙邊默契，不願讓媒體留下任何影像或採訪記錄。針對林佳龍相關行程是否屬實，有無涉及台美特殊管道對話？外交部昨向本報表示「沒有評論」。美國國務院發言人亦向「中央社」表示「沒有可證實的內容」，僅強調美國依循長期政策，與台灣維持強健的非官方關係。

有消息指稱林佳龍赴AIT會談可能涉及總統賴清德未來出訪過境議題，不過正值美國對等關稅政策對台影響即將揭曉之際，外界研判時機尚未成熟。反倒美國國務院十二日舉辦首屆「矽谷和平高峰會」，林佳龍若獲邀出席峰會前夕晚宴，與美方及友盟國家代表交流的可能性更高。

美友台法案通過 首位到訪五長

美國大華府地區以首都華盛頓為中心，擴及周邊維吉尼亞州、馬里蘭州部分區域，是美國政經中心。過往美台高層互訪多有限制，川普繼首任任期通過「台灣旅行法」後，本月再次簽署施行「台灣保證實施法案」。林佳龍成為法案實施後，首位到訪大華府地區的「五長（總統、副總統、行政院長、外交部長、國防部長）」。

