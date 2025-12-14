為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新莊16歲少女葬火窟 消防帶隊官發文哀悼：妹妹抱歉 我們盡力了

    2025/12/14 10:24 記者吳仁捷／新北報導
    新北市新莊今天清晨惡火，奪走一條少女性命，帶隊官、消防局第二大隊長曾天柔發文哀悼，表示「妹妹抱歉，我們盡力了。」引發網友共鳴。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊區建中街凌晨一場惡火，奪走一棟二樓公寓中16歲少女寶貴性命，帶隊的消防局第二大隊長曾天柔不禁在臉書發文哀悼，難過透露「到場時已全面燃燒。滅火、搜救小組迅速破門入室搶救，最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了」，這場火警雖疏散15人，表達消防員的不捨，引發網友共鳴追思。

    建中街1處老舊公寓今天清晨驚傳火警，消防員到場時，發現4層樓公寓的2樓竄出大火，26分後火勢撲滅，但消防員滅火後，在2樓起火戶客廳赫見1名16歲少女，已燒成焦屍，初步研判有逃生動作，起火戶燃燒客廳雜物，面積約30平方公尺，整起火警疏散起火戶上方3位住戶，起火原因仍待調查釐清。

    新北市119今天凌晨4時33分獲報，建中街16巷5號驚傳火警，現場為4層樓RC住宅的2樓冒出火煙，消防人員獲報6分鐘趕抵搶救，見起火戶陷入火海、全面燃燒，佈2水線入室搶救，火勢於到場26分鐘撲滅，但在起火戶客廳發現1名16歲少女葬身火窟，嚴重碳化，消防員初判燃燒客廳雜物，共派遣8分隊26車61人。

    曾天柔在臉書PO文表達哀悼，其中說道：「到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位往上救援，疏散帶出15名待援民眾，但最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民。」

    PO文一出，網友留言，哥哥辛苦了、希望您們繼續守護市民，及RIP等追思、哀悼，令人不捨。

