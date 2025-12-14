學者：立法權不能違憲增預算 支持不副署

政治大學法律學系副教授林佳和受訪表示，在預算編制上，立法院必須尊重行政權的規劃，只能刪減不能增加，因此他支持行政院做出不副署的決定。（資料照）

權力分立下的制衡手段

在野黨頻推爭議法案造成的憲政僵局，府院黨傾向將「財劃法」做為不副署的憲政首例。對此，政治大學法律學系副教授林佳和受訪表示，在預算編制上，立法院必須尊重行政權的規劃，只能刪減不能增加，因此他支持行政院做出不副署的決定；中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐則以憲法第七十條為本，提出對部分法案「緩副署」的第三條路。

陳英鈐提議部分法案「緩副署」

林佳和表示，「不副署」本就是憲法賦予行政院長的手段，權限行使上並無疑義，關鍵在於「財劃法」是否為好的使用時機？他分析，預算的編制、計畫與執行，與行政權的整體施政計畫密不可分，而立法權必須尊重行政權的規劃，不能違法憲法任意增加，這次財劃法的修正違背此原則，因此他認為行政院長決定不副署是正確的選擇。

至於此舉是否引發朝野惡鬥，甚至在未來政黨輪替後形成互相報復的惡例。林佳和說，不排除這個可能性，但行政權與立法權的對抗在世界各國並不罕見，因此不必把「不副署」妖魔化，彷彿一旦動用就永無寧日。這類機制本就是權力分立下的制衡手段，根本問題不在於對抗本身，而在於對抗發生後，下一步該怎麼解決？

林佳和分析，當行政與立法發生嚴重僵局，通常有兩個解決路徑，一是交由憲法法院進行解決，二是訴諸最新民意，多數國家設有可運作的不信任投票與解散國會機制。他說，台灣的問題在於，這兩個配套，一個被藍白癱瘓，一個制度上沒有，但不能因為解決機制失靈，就要求行政院必須吞下違反施政計畫的荒謬立法。

陳英鈐表示，依據憲法第七十條以及司法院釋字第二六四、三九一號解釋，責任政治的核心在於「誰花錢、誰負責」。他說，雖然憲法第七十條未明文寫出「需行政院同意」，但參照釋字精神及我國憲法起草人張君勱之見解，他提出拒絕副署和不執行之間的第三條道路，若立法院強行通過違反憲法第七十條精神的法案，行政院可主張該法案因未獲行政部門同意而無效，進而暫緩副署。

陳英鈐也提醒，行政院在戰術選擇上必須謹慎，「你可以說砍年金合憲，但不能說停砍年金就是違憲」，若僅以「違憲」為由拒絕所有法案，容易落入「少數輸不起」的罵聲中；但若鎖定如「財政收支劃分法」等明顯違反預算編列原則的法案，訴諸憲法第七十條，理由將更為充分且具正當性。

