為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    海纜7法三讀通過3法 破壞海纜最高7年刑、罰千萬

    2025/12/10 05:30 記者謝君臨／台北報導
    「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法三項修正案昨三讀通過，故意破壞海底電纜、輸氣管線及送水管線者，最高可處七年有期徒刑、罰一千萬元，並一律沒收犯案工具、船隻等。圖為海巡攔查涉嫌下錨拖斷海纜的中國權宜輪「宏泰輪」。（取自海巡署官網）

    「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法三項修正案昨三讀通過，故意破壞海底電纜、輸氣管線及送水管線者，最高可處七年有期徒刑、罰一千萬元，並一律沒收犯案工具、船隻等。圖為海巡攔查涉嫌下錨拖斷海纜的中國權宜輪「宏泰輪」。（取自海巡署官網）

    立法院院會昨三讀通過「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法三項修正案，明定故意破壞海底電纜、輸氣管線及送水管線者，最高可處七年有期徒刑、罰一千萬元，並一律沒收犯案工具、船隻等。此外，新法也增訂過失犯刑責，過失破壞者處六個月以下有期徒刑、拘役或科兩百萬元以下罰金。

    毀壞輸氣管線、送水管線 關7年

    行政院院會九月十八日通過「海纜七法」修正草案，包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法五項海纜管理法律，以及規範管理違規船舶的商港法、船舶法，除破壞自來水、天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜，也增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統（AIS），違者將嚴格處罰。

    立法院昨三讀通過「海纜七法」中由經濟委員會主審的其中三法，其餘四法本月一日也經交通委員會初審通過，近期可望三讀通過。

    犯案工具、船舶、設備 一律沒收

    昨天三讀通過條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備；自來水事業的海底送水管線、與公共安全有關的自來水事業取水、貯水、導水、淨水、送水、配水必要設施或設備；海底電力電纜功能運作正常運作者，處一年以上、七年以下有期徒刑，可併科一千萬元以下罰金。新法也增訂對犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問所屬何人，一律沒收。

    院會昨也通過附帶決議，請內政部於「海纜七法」通過前，將海纜及管道圖資對外公布，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉避免觸法，同時也有利於執法及移送檢調偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播