    首頁　>　政治

    聚焦公共議題 罷團持續監督南投兩藍委

    曾郁凱強調他們志工已組協會，會繼續關注南公共議題，監督馬文君問政。（記者陳鳳麗攝）

    （記者陳鳳麗攝）

    2025/08/24 05:30

    〔記者張協昇、陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣公民團體發動罷免立委馬文君、游顥失敗，「去游除垢」罷團領銜人林敬桐表示，這場罷免運動已在南投社會播下公民覺醒的種子，公民行動不會停止，將持續關注立委游顥的言行與政策動向，持續監督，守護台灣民主、維護南投民眾權益，也希望游顥不要再提出中配六改四等法案，多為南投人發聲。

    「All罷馬」罷團領銜人曾郁凱則指出，罷免雖未過，但罷團和支持的鄉親不怕長期的地方勢力，會持續前行，志工已成立「山城群策公共事務協會」，會強力監督馬文君的問政表現，讓更多人加入像「拒絕掩埋場、疼惜埔里水源」等公共議題的討論，也呼籲馬文君委員，堅決守護南投的未來。

    馬文君回應，台灣面臨很多困境，國際、兩岸、國內都有困難問題，請民進黨把心思放在這些問題上，不是衝突對立，也不是把問題甩鍋給在野黨，罷免過後，希望民進黨政府能讓國家和社會更好。

    游顥說，民主都會有不同聲音，他感謝鄉親支持，雖過程中有相當多的抹黑攻擊，但希望選後南投社會不要再撕裂，而人民投下不同意罷免，就是對一黨獨裁表達反對，希望政府能記取教訓，之後他會繼續為南投爭取建設，對於罷免他的民眾，未來也會更謙卑，並加強說明他對地方做的努力。

    「南投阿美」（右）強調不後悔且感到驕傲，未來會帶著台灣人堅強與韌性走下去。（記者陳鳳麗攝）

    （記者陳鳳麗攝）

