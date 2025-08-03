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    美智庫兵推：中國海上封鎖 恐重創台灣能源供應

    美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新兵推報告指出，為因應中國可能實施海上封鎖，台灣應建立戰時專用的液化天然氣（LNG）船隊。圖為國外LNG專用船駛抵永安專用港卸料。（資料照）

    美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新兵推報告指出，為因應中國可能實施海上封鎖，台灣應建立戰時專用的液化天然氣（LNG）船隊。圖為國外LNG專用船駛抵永安專用港卸料。（資料照）

    2025/08/03 05:30

    CSIS籲台灣強化能源儲備 美與盟邦須重建護航船隊能力

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新兵推報告指出，若中國對台灣實施海上封鎖，恐重創台灣經濟命脈，導致電力系統癱瘓、半導體等製造業全面停擺，並對全球經濟造成重大衝擊。報告示警，能源是台灣在面對脅迫時最脆弱的環節，而海上運輸受阻導致進口中斷，將使台灣總發電量驟減至原本的二成，社會恐陷無法正常運作的危機。

    模擬中共四階段升級封鎖 企圖逼降

    CSIS兵推以二○二八年中國片面宣布封鎖台灣為背景，模擬共軍透過海警、海上民兵、潛艦與水雷、甚至飛彈攻擊等四個階段升級的封鎖行動，並針對不同狀況進行廿一場「固定情境」、五場「自由情境」，合計廿六場兵棋推演。報告指出，中國可能透過封鎖手段逼迫台灣屈服、接受統一，以避開兩棲登陸帶來的高風險和代價。

    報告指出，台灣高度仰賴能源進口，天然氣庫存約可支撐十天，煤與石油約可撐七至二十週，一旦無法補給，發電將無以為繼，進而衝擊台灣社會運作與全球供應鏈，特別是晶片產業。常規的空運與小型走私船無法取代大型商船的運輸量，若無外援，多數物資無法抵台，台灣恐面臨系統性崩潰。

    報告認為，台灣若要提升抗壓能力，必須強化能源儲備、延役或重啟核電廠、建立更強韌的電網、儲備變壓器與渦輪機等備品。與此同時，應建立戰時專用的液化天然氣（LNG）船隊，並推動與美日澳等國建立轉運中心，確保物資能以聯盟控制的商船接力運補進台。

    報告建議，美國與盟邦應預作準備，包括重建護航船隊能力、提供商業運輸保險、規劃空運與軍事補給方案，並與日本共同擬定應變計畫。此外，在外交上應提前設計具創意的「下台階」提案（如允許國際觀察員入駐海關、重提九二共識等），讓中國得以對內宣稱勝利，但實質上並無讓步的情況，避免戰事升高至全面衝突。

    強化備戰、穩定外交、精準威懾 才是避戰關鍵

    報告最後強調，中國若選擇封鎖台灣，並非「低成本、低風險」選項。在多數兵推中，不論是哪一方升級，衝突最終都導致中美雙方重大傷亡，部分更演變為中國攻擊關島與日本、美軍報復打擊中國本土的全面戰爭。因此，強化備戰、穩定外交、精準威懾，才是降低區域災難風險的關鍵。

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