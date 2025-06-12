涉詐領助理費 政院南服中心副執行長陳慧玲解職

行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲因涉嫌在澎湖縣議員任內詐領助理費，法院裁定收押禁見。（資料照，南服中心提供）

2025/06/12 05:30

任澎縣議員期間涉案 陳與夫婿收押

〔記者劉禹慶、鍾麗華／綜合報導〕現任行政院南部服務中心副執行長陳慧玲被檢舉，在擔任澎湖縣議員期間與擔任其助理的丈夫蔡燈財涉嫌詐領助理費，陳慧玲十日被廉政署由高雄帶回澎湖地檢署偵辦，因夫妻兩人拒絕夜間偵訊，昨日由澎湖地方法院召開羈押庭，雙雙聲押禁見獲准。

政院：尊重司法調查 期盼毋枉毋縱

政院人士表示，在陳慧玲遭收押禁見後，院長卓榮泰已裁示解職，卓揆態度一直是尊重司法調查、期盼毋枉毋縱。

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陳慧玲等人涉嫌利用人頭詐領助理費案，由澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，檢廉十日持台灣澎湖地方法院法官核發搜索票執行搜索，並傳喚相關被告及證人共六人到案。

經偵訊後，陳慧玲、蔡燈財坦承部分犯行，涉犯貪污治罪條例第五條第一項第二款利用職務機會詐取財物等嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見，澎湖地方法院昨日裁准。澎湖地檢署表示，後續將積極調查，釐清事實真相。

陳慧玲曾任民進黨澎湖縣黨部主委、馬公市代表、澎湖縣議員等職務，本屆投入澎湖縣長民進黨初選，雖敗於縣長陳光復之手，但隨後出任行政院南部服務中心副執行長，仍積極返鄉服務，被視為可能成為澎湖首任女縣長的政壇明日之星，前天傳出涉嫌詐領助理費案，讓外界相當震驚。

至於陳慧玲的夫婿蔡燈財，是現任民進黨澎湖縣議員蘇育德助理，號稱澎湖政壇智多星；除陳、蔡二人裁押外，其他四位被告，許姓被告以十萬元交保，其餘三人請回。

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