美擬撥3600億 強化台灣防衛、印太戰備

美國聯邦參議院軍事委員會三日公布「大而美法案」國防預算條文，要求撥款約三六○○億台幣用於「太平洋嚇阻計畫」，包括擴大軍事演習、提升印太部隊戰備實力，並強化台灣防衛能力。圖為美菲肩並肩軍演。（路透檔案照）

2025/06/05 05:30

參議院軍委會公布「大而美法案」國防預算條文

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦參議院軍事委員會三日公布「一項大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）的國防預算條文，要求撥款一二○億美元（約三六○○億台幣）用於「太平洋嚇阻計畫」，包括擴大軍事演習、提升印太部隊戰備實力，並強化台灣防衛能力。

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參院軍委會共和黨籍主席韋克爾發布新聞稿表示，「一項大而美法案」國防部分的立法條文，是由參眾兩院軍委會、白宮及國防部密切合作起草，聚焦美國軍隊現代化、強化邊境安全及提升國家安全等。國防預算從造艦與海事工業基礎，到美國總統川普力推的「金穹」飛彈防禦計畫等，整體將在未來十年增加逾一五六○億美元的國防開支。

眾院軍委會主席羅傑斯也透過聲明指出，參眾兩院軍委會承諾將落實川普的「以實力謀和平」國防方針，致力於打造一支隨時待命、具備實力及殺傷力的戰鬥力量。

在「印太嚇阻」項目下，法案要求撥款一二○億美元擴大軍事演習，提升印太部隊的戰備狀態、取得保衛西太平洋部隊及進行軍事行動所需的能力與基礎設施，並強化台灣防衛能力。

展現印太軍力 讓中國不敢破壞現狀

韋克爾四月間透露，這項此前未曾公開細節的措施，目的在於因應美軍當前最迫切的需求，聚焦於強化造艦、飛彈防禦與太空感測等關鍵領域，並加強美軍部署，尤其是在印太地區，做為防範衝突的廣泛戰略環節之一。

韋克爾強調，在印太地區展現軍事實力，從而讓中國不敢輕易破壞現狀，乃是「防止戰爭的計畫之一」。

「一項大而美法案」是國會提出的預算調和法案，以規避冗長辯論規則的限制，加速通過與預算相關的法案。法案要求大規模減稅與刪減開支，眾院上月通過，目前在參院審議。

針對中國在台灣周邊持續軍事施壓，四月間率團訪台的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲三日指出，台灣在最近一年內態度轉為積極，幾乎是一八○度變化，例如建立堅實後備部隊，配發步槍及夜視鏡等。他甚至當面問台灣官員：「你們有戰鬥意志嗎？」並獲得肯定答覆。因此，他認為，「台灣正在認真準備抵禦侵略，也認真試圖對抗脅迫」。

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