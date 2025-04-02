自由日日shoot》中共軍演 出動海警「環島巡查」 陸委會嗆：中國坐實境外敵對勢力

0401共軍對台軍演概況

2025/04/02 05:30

〔記者陳鈺馥、陳政宇、謝君臨／台北報導〕中國昨對台發動聯合軍演，展開台海要域封控，更出動海警艦隊「環島巡查」，首度演練「緝拿試圖外逃台獨分裂份子」課目。陸委會昨強烈譴責中共破壞台海現狀，坐實是「反滲透法」定義的「境外敵對勢力」，要求北京當局立即停止不理性的挑釁行徑。國防部長顧立雄在立院受訪表示，共軍就是麻煩製造者，應該好好解決內部貪腐，而非在區域破壞和平現狀。

中國人民解放軍東部戰區發言人施毅表示，自四月一日起，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊展開「多向抵近」艦機行動。

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解放軍稱 嚴重警告台獨勢力

施毅宣稱，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等課目，檢驗聯合作戰實戰能力。這是對台獨分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是維護「國家統一」的正當且必要行動。

中國國台辦發言人朱鳳蓮嗆聲，解放軍聯合演訓是對「賴清德當局」猖狂謀獨挑釁的堅決懲戒，是對「台獨分裂勢力」蓄意破壞台海和平的嚴正警告。

中國海警局東海分局發言人朱安慶表示，四月一日，多支海警艦艇編隊在台島周邊海域組織「執法巡查」，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練，這是按「一個中國原則」依法管控台島的實際行動；中國海警呈「環島之勢」，在海上通道演練緝拿「試圖外逃的台獨分裂份子」。

陸委會駁斥，中共將台海周邊當成軍事演習試驗場，企圖全面封控台灣、將「台海內水化」，近期還違反國際慣例，派遣艦隊於印太區域展示武力，並在日、韓、紐、澳、菲律賓與南海周遭海域進行軍事與灰色地帶侵擾活動。

陸委會痛批，中共窮兵黷武的軍事挑釁，升高台海局勢緊張，更嚴重破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」，不僅證明其對台強烈敵意和侵台野心，更坐實就是我方「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」。

陸委會主委邱垂正受訪表示，中共軍武霸權是印太地區不安的主要根源，也是國際公認不折不扣的麻煩製造者。

顧立雄：解放軍應先解決貪腐

顧立雄強調，共軍此舉充分反映對區域和平穩定的破壞，顯而易見是麻煩製造者，最近有很多報導指出，解放軍有很多貪腐問題，應該好好解決內部問題，而非在區域破壞和平。

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