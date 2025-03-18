自由日日Shoot》指對中網攻 中共公開我4軍人個資 學者︰中方毫無明確證據 恫嚇意味濃

中國國安部昨宣稱，台灣資通電軍對中進行網路攻擊。圖為中國天安門。（歐新社檔案照）

2025/03/18 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國安部昨日宣稱，台灣資通電軍充當台獨分裂勢力的爪牙，對中展開網絡攻擊滲透活動。並公布四名資通電軍軍人照片、個資，指控「倚網謀獨」死路一條，揚言終身追責。對此，專家學者昨指出，中共公布的資料完全是「推論式」，毫無明確證據，恫嚇宣傳意味較大。

意圖反制賴總統有關反滲透談話

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛受訪表示，中國國安部的動作與賴清德總統上週因應中共統戰滲透的談話有關，在解放軍東部戰區對台強硬談話後，中國國安部再加碼恫嚇。鑒於國安部近日也發文指不能「窮兵黷武」將拖累經濟，所以主要還是對台宣傳，做一些反制賴談話的動作。

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王智盛分析，「反分裂國家法」制定廿週年，中共用懲獨方式公布個資，以懲獨廿二條恫嚇台灣。國安部公開的資通電軍照片、生日、身分證字號，若是真的，代表中共滲透程度比外界認知嚴重，軍方資料怎麼會在中共手上，這是在和賴總統十七項因應策略叫板，暗示資通電軍在它掌握之中。

王智盛指出，中共用文攻方式進行恫嚇，研判對台短期內不會有太大軍事動作，因為中國還要和美國談判，而國安部公布國軍個資的行為，顯示賴總統主張的軍事審判有其必要性。

國防院國家安全研究所研究員沈明室表示，中國本來就遭遇許多網攻，譬如駭客組織「匿名者」的攻擊，中共軍事學院網站被置入發文，這些攻擊可能來自民間、外國或台灣，但國安部公布的四名軍人，不代表就是真的攻擊者。

沈明室指出，中共可能透過其他管道拿到台灣資通電軍資料，以中共對台滲透及網路竊取的能力，要有個資及身分證字號不是難事。沈明室分析，賴總統近日公布因應中共統戰滲透策略，加上中國制定「反分裂國家法」廿週年，中國國安部定會出來展現「業績」，昭告外界它有做事。中共揚言懲獨「終身追責」，不會產生威懾作用，可能還會產生反作用，當中共要對資通電軍終身追究，他們當然更要打敗共軍或採取報復行動。

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