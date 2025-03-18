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    國民黨將推「反戒嚴」及「反廢死」公投

    國民黨主席朱立倫昨率全體國民黨立委在立法院議場前，宣布提出反戒嚴及反廢死公投提案。（記者方賓照攝）

    國民黨主席朱立倫昨率全體國民黨立委在立法院議場前，宣布提出反戒嚴及反廢死公投提案。（記者方賓照攝）

    2025/03/18 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫與三十多位黨籍立委昨在立法院議場前宣布，將提出反戒嚴、反廢死公投提案。朱立倫表示，這兩大公投案就是為了守護台灣、守護民主，用更大的民主創造全民的安全。反廢死是還命於民，反戒嚴是還權於民，要求總統賴清德與執政黨不得逕行造成兵凶戰危、戰爭及戒嚴的風險。

    朱立倫表示，台灣的民主到了關鍵時刻，不能讓民進黨、賴清德亂搞，毀壞台灣的民主搞大罷免；對於民眾關心的正義、廢死議題，民進黨也透過大法官解釋要求所有法院要一致決，甚至判了死刑幾十年不執行，產生實質廢死，讓社會正義無法伸張。

    朱立倫強調，台灣的民主必須受到保護，國民黨必須要訴諸民主，提出反廢死、反戒嚴的公投，就是希望全民站出來表達意志，反對大法官實質廢死，讓正義無法伸張；希望用更大的民主來要求總統、執政黨不得逕行造成兵凶戰危、戰爭及戒嚴的風險，希望這兩項公投能還命於民、還權於民，真正的守護台灣。

    國民黨團首席副書記長羅智強說，賴總統在國安會議直接定位對岸是「境外敵對勢力」，讓全民陷入戰爭的恐懼，國安十七點都是在揭示著準戒嚴的狀態，賴總統曾說「民主的紛爭要用更大的民主來解決」；羅強調，「我們就送給你更大的民主」，讓台灣人民自己決定自己的命運。

    國民黨立委吳宗憲表示，憲判第八號雖然沒宣告死刑違憲，但大法官加諸的條件，依實務經驗就是實質廢死的憲判，政府不應該為了假裝自己是人權政府，盡所有力量保障加害人，卻沒辦法保障善良的人民，他一定要站出來為弱勢被害人說話，所以會出面主提反廢死公投，讓政府知道人民的想法。

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