提升美台合作能力 谷立言肯定賴總統打擊中國間諜

美國在台協會處長谷立言昨於玉山論壇開幕式致詞表示，賴清德欲打擊中國長期以來的間諜與影響力行動提出的倡議，將能進一步提升美方與台灣合作的能力。（記者田裕華攝）

2025/03/18 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕總統賴清德十三日針對當前面對的對國軍滲透及間諜活動之威脅等五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略。美國在台協會（AIT）處長谷立言昨表示，賴清德欲打擊中國長期以來的間諜與影響力行動提出的倡議，將能進一步提升美方與台灣合作的能力。

谷立言於玉山論壇開幕式致詞表示，面對中國破壞穩定的軍事、經濟與外交壓力，美方將持續協助台灣拓展自我防衛能力與社會韌性，也樂見賴總統近期宣布的，將提升國防預算至GDP三％以上的目標，同樣重要的是，確保台灣能快速取得嚇阻侵略最迫切需要的不對稱戰力。

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丹麥前總理玉山論壇提疑美論 谷立言：川普已承諾保衛全球和平

此外，丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森在谷立言致詞前提及疑美論，表示「在（美國總統）川普的執政下，我們已經無法再仰賴白宮」。谷立言隨後上台強調，美國與盟友、印太夥伴堅定地站在一起，採取決定性行動，提升共同利益、反制威脅、促進經濟韌性，總統川普自任期初始，便已明確承諾會保衛全球和平。

谷立言表示，保衛全球和平體現在歐洲地區的烏俄戰爭停火，也體現在印太區域強化嚇阻能力以達到避戰；川普政府已強調台海和平穩定是美方利益，台海和平也對國際社會安全繁榮不可或缺，世界每個國家與台海和平息息相關，一旦台海爆發衝突，造成的損失會大於第二次世界大戰，美方與國際夥伴將一同加強應對片面以武力或威脅改變現狀的企圖。

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