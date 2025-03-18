桃園某國中宿營穿解放軍迷彩服？ 承辦單位：樣式不同

前市議員王浩宇指某校國二生宿營活動，穿中國解放軍迷彩服，還比出少年先鋒隊敬禮手勢。 （擷取自王浩宇臉書）

2025/03/18 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立永豐高中國中部二年級隔宿露營活動，被發現學生身上穿的竟是中國解放軍迷彩服，還比出疑似「少年先鋒隊敬禮手勢」，前市議員王浩宇抨擊，這根本就是統戰教育進校園；校方昨急刪活動照片並澄清說，迷彩服由旅行社提供，手勢是各班創意發想、非解放軍敬禮手勢，全無政治意涵；承辦旅行社回應，迷彩服是新竹廠商自行設計，與國軍都是「數位迷彩」，與解放軍迷彩服樣式不同。

王浩宇：敬禮學中國少年先鋒隊

王浩宇說，學生穿著解放軍迷彩服，還依中國少年先鋒隊手勢敬禮，制服上可說是學校疏忽、敵我識別教育不足，但連敬禮方式都直接學習中國對國中小孩子的要求，「大家覺得算不算從教育開始進行統戰？希望桃市府的教育要加油，校長也應該說明這是怎麼一回事」。

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對此，國民黨議員詹江村翻出二○二二年永豐高中高一公民訓練、二○一七年草漯國中宿營活動照，學生也穿著同一套迷彩服，回批王浩宇與綠營，這在前市長鄭文燦執政時期就如此了，當時怎麼不出來說話，且學生說比的是鹹蛋超人手勢。

議員魏筠、黃瓊慧則在臉書反擊，二○二二年永豐高中高一學生當時穿的是國軍舊式大迷彩服，並非解放軍迷彩服。

校方：各班發想 無政治意涵

校方表示，國二學生隔宿露營有漆彈射擊，迷彩服是由旅行社提供，手勢是各班創意發想，避免照片千篇一律，基本上以班級數字發想，該動作並非敬禮，也無任何政治意涵。

校方並說，旅行社回應承辦活動後都是向廠商租用迷彩服，因原配合廠商沒營運，今年改向新竹廠商租借，廠商回應迷彩服是該公司二○一六年自行設計，由中國代工製作，與國軍是相同的「數位迷彩」，但與解放軍迷彩服樣式不同，包括口袋數量、中間使用拉鍊而非鈕扣，且袖子及褲管收緊方式等都不相同，仔細比對有很多差異。

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