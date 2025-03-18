國民黨推「反戒嚴」及「反廢死」公投》 綠斥藍荒謬：戒嚴還能辦公投嗎

針對國民黨啟動「反戒嚴、反廢死公投」，民進黨立法院黨團17日舉行記者會，由總召柯建銘（中）說明。（記者方賓照攝）

2025/03/18 05:30

〔記者陳昀、謝君臨、李文馨／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨率國民黨立委宣布提出「反戒嚴」及「反廢死」公投；民進黨發言人吳崢反問，死刑有被宣告違憲嗎？沒有。戒嚴還能辦公投嗎？根本沒有戒嚴，國民黨師出無名的荒謬公投提案，讓全國人民滿頭問號，更反映朱無能領導、面對公民運動的手足無措。

立院提公投 中選會：依法辦理

朱立倫率黨團成員宣布提出推出反廢死、反戒嚴公投，據悉，將由國民黨立委提案，由立法院會通過。前中選會主委、憲政學者陳英鈐指出，根據「公投法」規定，立法院提出的公投案，就算相關提案內容有疑義，中選會「只能依法辦理、不能審查」；中選會副主委陳朝建受訪說，該類公投適用公投法的除外規定，如不適用相關條款，選務機關會依法辦理。

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吳崢指出，國民黨是「台灣戒嚴第一品牌」，現在又阻礙轉型正義，怎麼還敢大聲嚷嚷戒嚴？國民黨舉辦公投，就是現在根本沒有戒嚴的明證；至於死刑在台灣沒有被宣告違憲、也還存在。這些針對不存在事由發起公投的荒謬作法，顯示國民黨只是亂紮兩尊「稻草人」，對著空氣猛揮拳。

吳崢認為，這兩場師出無名的公投案，暴露的是朱立倫面對風起雲湧公民運動的慌張與手足無措。過去一年，朱放任全台灣最親共的政治人物、立法院國民黨團總召傅崐萁，讓五十四席國民黨黨團被挾持暴衝，除了杯葛政府外，沒有思想、沒有方向。

吳崢質疑，對照朱立倫先前口口聲聲說「民生優先」、「不分區別鬧事」，自己又帶頭發動毫無實質用處的公投提案，不就是打臉自己？為鬥而鬥的荒謬公投，只會激起社會更大的反彈，為公民運動添柴加火。

立院民進黨團總召柯建銘昨也開記者會，指朱立倫以黨主席身分在立院議場門口開記者會，這是立院史上第一次，立院議場是中立、嚴肅的民主堡壘，豈可玷污？

柯強調，台灣過去在國民黨威權統治下，是全球戒嚴最久的國家，賴總統已說台灣不可能走回戒嚴，今天怎麼可能走回戒嚴？是國民黨想戒嚴，卻顛倒是非。

綠：今年曾執行死刑 藍一騙再騙

柯建銘也說，去年憲判已宣告死刑合憲，今年也曾執行死刑，國民黨卻提出「反廢死」，一騙再騙。另外，所謂「公投綁罷免選舉」在時程上也不可能。柯疾呼，大家要出來罷免藍白，讓台灣重新開始。

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